Der Tarfifstreit am Riva-Stahlwerk in Brandenburg/Havel ist beigelegt. Die Verhandlungsführerin der Gewerkschaft IG-Metall, Stefanie Jahn, sagte am Dienstag im rbb, Arbeitgeber und Gewerkschaft hätten sich geeinigt. Das Unternehmen habe den Forderungen der Gewerkschaft in allen Punkten zugestimmt, so Jahn. Das sei ein voller Erfolg.