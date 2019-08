Urlaubsgäste in Brandenburg wollen offenbar zunehmend auf das Auto verzichten. Jeder achte Tagesausflug wird mittlerweile mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt, wie aus einer am Donnerstag vorgestellten Studie zur Tourismusentwicklung in Brandenburg hervorgeht. Der ostdeutsche Sparkassenverband hatte die Studie in Auftrag gegeben. Brandenburg sei das Bundesland mit der höchsten Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Ausflugsverkehr, hieß es.



Allerdings wünschten sich viele Urlaubsgäste Verbesserungen im Nahverkehr, so die Studienautoren weiter. Die öffentlichen Verkehrsmittel seien zu unflexibel, die Tarife zu unübersichtlich, das Reisen mit Gepäck unbequem - das seien oft geäußerte Gründe, warum viele Urlaubsgäste doch noch das Auto nutzten.