Auf den Berliner Straßen werden ab Montag noch mehr E-Scooter unterwegs sein. Der Anbieter "Bird" stellt dann nach eigenen Angaben 100 Roller zur Verfügung. Wie viele E-Scooter der Anbieter mittelfristig in Berlin aufstellen will, wollte das Unternehmen auf Anfrage nicht mitteilen.

Will "Bird" mit den anderen Anbietern mithalten, was die Verfügbarkeit anbelangt, wird das Unternehmen aber ebenfalls eine vierstellige Anzahl an E-Scootern in Berlin aufstellen müssen.

Laut der jüngsten verfügbaren Marktanalyse von Civity (Stand: 15.07.) war "Lime" in Berlin mit 1.780 E-Scootern vertreten, "Tier" mit 1.380 E-Scootern und VOI mit 1.260 E-Scootern.

"Circ" war laut einer rbb-Datenanalyse (Stand: 7.07.) eine gute Woche vorher bereits mit 1.539 E-Scootern in Berlin vertreten.