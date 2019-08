Die 60 Landkreise und Städte, in denen Arbeitnehmer die bundesweit niedrigste Verdienste haben, liegen ausnahmslos in Ostdeutschland. Das zeigen aktuelle Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA), die die Linke im Bundestag ausgewertet hat. [Entgeldstatistik der BA, externer Link]

Am wenigsten verdienten dabei im vergangenen Jahr Vollzeitbeschäftigte im sächsischen Landkreis Görlitz, mit 2.272 Euro brutto im Mittel. Knapp vor Görlitz lagen der Erzgebirgskreis (2.301 Euro), Vorpommern-Rügen (2.303 Euro) und das Altenburger Land in Thüringen (2.308 Euro). Ähnlich gering sind die Einkommen im Brandenburger Landkreis Elbe-Elster mit 2324 Euro monatlich.



In den vier Städten und Kreisen mit den höchsten Einkommen erhielten die Beschäftigten im Mittel dagegen mehr als das Doppelte: Im bayerischen Ingolstadt wurde mit 4.897 Euro brutto im Mittel am meisten verdient. Danach kamen Wolfsburg (4.893 Euro), Erlangen (4.787 Euro) und Böblingen (4.743 Euro).

Allerdings: In Ingolstadt ist auch die Differenz der Verdienste von Männern und Frauen bundesweit am höchsten: Männer verdienen hier mit durchschnittlich 5.357 Euro rund 2.000 Euro mehr als Frauen (3.350 Euro). In Landkreis Elbe-Elster beträgt diese Differenz zuungunsten der Frauen 14 Euro (2.327 vs. 2313)