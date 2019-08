Die Getreideernte fällt in Brandenburg in diesem Jahr aus Sicht der Landesbauernverbandes enttäuschend aus.



Hauptgründe seien die Trockenheit und die Hitze im Juni gewesen, sagte Landesbauernpräsident Henrik Wendorff am Montag dem rbb. Mit rund 2,3 Millionen Tonnen Getreide wurde zwar mehr Korn eingefahren als im vergangegnen Hitzejahr 2018 - dennoch bleibe die Situation für die rund 5.300 Landwirtschaftsunternehmen angespannt.