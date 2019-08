Freier Demokrat Berlin Donnerstag, 15.08.2019 | 11:45 Uhr

Sorry, sind Sie sich da so sicher? Also mit der Wiederbelebung des Sozialismus? Ich habe den Eindruck, wenn die links-grünen mit ihren Verboten, Vorschriften, Gängeleien und Bevormundungen mündiger Bürger weiter so agieren (dürfen), geht das ganz fix. Ich frage mich, wann der Rechtsstaaat damit anfängt, mich als Bürger dieses Landes vor der lnks-grünen Anarchie zu beschützen? Ich habe es absolut satt, ständig bevormundet zu werden und das inzwischen in allen Bereichen des täglichen Lebens, dank links-grün. Nicht nur dass Reisende beim Betreten des Stuttgarter Flughafens belästigt werden, Tegel mit einem Fahrradkorso behindert, soll ich nun noch zwangsweise 2. Klassemit der Bahn reisen. Für all die anderen links-grünen Gängeleien reicht leider der Platz nicht, um diese hier aufzuzählen.