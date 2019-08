Brandenburgs Gastronomen suchen händeringend Nachwuchs. Mehr als jeder Dritte der rund 4.000 Gastgeber benötigt in den nächsten fünf Jahren einen Nachfolger, wie das Wirtschaftsministerium in Potsdam auf eine Anfrage der fraktionslosen Landtagsabgeordneten Iris Schülzke mitteilte. Das Ministerium beruft sich auf Angaben der drei Industrie- und Handelskammern (IHK) in Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus.

Besonders in den ländlichen Regionen dürfte es für Gastwirte schwierig werden, Betriebsnachfolger zu finden, heißt es in der Antwort. Laut den drei Kammern gibt es immer mehr Gaststätten, die wegen fehlendem Personal schließen mussten. Der amtlichen Statistik zufolge hat sich von 2010 bis 2017 die Zahl der Restaurants, Cafés, Schänkwirtschaften mit bis zu neun Mitarbeitern von rund 4.350 auf 4.100 verringert.