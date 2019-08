Schulen oder Büros in Berlin und Brandenburg könnten demnächst ungeputzt bleiben: Im Tarifstreit wollen die Gebäudereinigungskräfte den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Am Donnerstag protestieren sie in Berlin - auch Warnstreiks sind denkbar.

Anlass ist die Neuverhandlung des Tarifvertrags für die Gebäudereinigungsbranche zwischen der IG Bau und dem Bundesinnungsverband der Gebäudereinigungsbetriebe, die am Donnerstag in eine neue Runde geht. Der alte Tarifvertrag war im April von den Arbeitgebern aufgekündigt worden.

Im Gebäudereiniger-Handwerk spitzt sich der Tarifkonflikt zu. Die IG Bau hat für diesen Donnerstag zu einer Kundgebung in Berlin aufgerufen. Ab 14 Uhr wollen am S-Bahnhof Schönhauser Allee Gebäudereiniger aus Berlin und Brandenburg demonstrieren. Neben der besseren Bezahlung von Überstunden für Teilzeitkräfte fordert die IG Bau auch ein Weihnachtsgeld, 30 feste Urlaubstage und eine gerechtere Bezahlung für ausgebildete Reinigungskräfte.

Hintergrund ist ein Gerichtsentscheid des Bundesarbeitsgerichts aus dem Vorjahr, bei dem ein Referenzfall dafür geschaffen wurde, dass auch Teilzeitbeschäftigten ein Überstundenbonus zusteht. Dies hätte eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung für die Reinigungsbetriebe bedeutet, da sie die im Tarifvertrag vereinbarten 25 Prozent Bonus bisher nur an Vollzeitmitarbeiter zahlen, die durch Überstunden die 40-Stunden-Grenze überschreiten. Ein Großteil der Gebäudereiniger arbeitet in Teilzeit.

Insgesamt arbeiten in Berlin laut IG Bau 38.000 Beschäftigte in der Gebäudereiniger-Branche, also etwa in Schulen, Büros oder Fabriken. In Brandenburg gibt es nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit 21.700 Arbeitnehmer in Reinigungsberufen und knapp 5.000 Gebäudereinigungskräfte.