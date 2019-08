Ein hohes Durchschnittsalter und zu viel Abwanderung sind einer Studie zufolge die großen Probleme in Südbrandenburg: Lausitz-Spreewald wird als eine von 19 "gefährdeten Regionen" in Deutschland gekennzeichnet. Doch nicht nur ostdeutsche Regionen hängen hinterher.

19 Regionen in Deutschland haben einer Umfrage zufolge bei den Themen Wirtschaft, Demografie und Infrastruktur teils mit massiven Problemen zu kämpfen. Unter diesen als "gefährdete Regionen" gekennzeichneten Gebieten ist auch die Region Lausitz-Spreewald in Südbrandenburg, wie es in einer am Donnerstag vorgestellten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln heißt.

Als vorherrschendes Problem in Lausitz-Spreewald haben die Autoren der Studie die demographische Entwicklung ausgemacht: Es besteht ein Trend zur Abwanderung und die Bewohner haben ein hohes Durchschnittsalter, das in den vergangenen Jahren außerdem überproportional gestiegen ist.

Das eint die Südbrandenburger mit anderen "gefährdeten Regionen" in Ostdeutschland: Auch Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, Oberlausitz-Niederschlesien sowie Ost- und Südthüringen haben der Studie zufolge ein Überalterungsproblem.

Insgesamt liegen elf der 19 Regionen in Ostdeutschland. In Westdeutschland ist vor allem das Ruhrgebiet betroffen. Dieses habe vor allem mit einer schwachen ökonomischen Entwicklung und schlechter Infrastruktur zu kämpfen. Bei der Infrastruktur - von Straßen, Brücken, Schulen, Gesundheitsversorgung bis hin zu Internet- und Verkehrsanbindung - gebe es deutschlandweit Probleme.