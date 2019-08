Imago Images Audio: Inforadio | 27.08.2019 | Oliver Soos | Bild: Imago Images

Weshalb Banken Geldautomaten ausmustern - Teures Bargeld

27.08.19 | 06:10 Uhr

Einmal Geld abheben: 4,95 Euro. In Berlin sind die Geldautomaten eines unabhängigen Anbieters weitaus öfter zu finden als die der größten Bank. Zwar zahlen die Deutschen am liebsten bar, den Banken ist die Geldausgabe aber schlicht zu teuer. Von Oliver Noffke

Bargeld ist das beliebteste Zahlungsmittel der Deutschen. Drei von vier Zahlungen an der Ladentheke werden hierzulande bar abgewickelt, der Anteil am Umsatz beträgt insgesamt 51 Prozent. Das geht aus einer aktuellen Studie der Deutschen Bundesbank hervor [bundesbank.de]. Bargeld zu erhalten, wird allerdings immer komplizierter. Die Bankenbranche befindet sich mitten im Umbruch. So ist in Berlin mittlerweile ein unabhängiger Anbieter von Geldautomaten an mehr Standorten zu finden als die größte Bank. 400 Geldautomaten betreibt das Unternehmen Euronet in der Hauptstadt, heißt es auf Anfrage von rbb|24. Das sind zwar 200 Geldautomaten weniger als die Berliner Sparkasse aufgestellt hat. Deren rote Automaten verteilen sich allerdings auf etwa 250 Standorte, während unabhängige Geldautomaten meist allein stehen. Es gibt Straßen und Viertel in Berlin, in denen im Abstand weniger Hundert Meter die Schilder mehrere freier Automaten leuchten, aber der nächste Automat einer Bank kilometerweit entfernt liegt. Auch in Brandenburg setzt diese Entwicklung ein.



Bargeld ist für Banken ein teurer Service

Die Digitalisierung hat den Zugang zu den Konten von den Schaltern auf die Smartphones der Kunden gebracht; diverse Fusionen lassen das Feld der Konkurrenten schrumpfen; Skandale zwingen einige Geldhäuser zum Sparen. Bargeld vorzuhalten ist hingegen teuer. Geldtransporteure, IT-Sicherheit, Überwachung und Diebstahlsicherung, Einbau und Unterhalt von Automaten – all das steht auf der Sollseite für diesen Service.

"Bei Banken finden 95 Prozent der Transaktionen am Geldautomaten durch eigene Kunden statt. Da verdient eine Bank keinen Cent dran", sagt Kersten Trojanus. Er ist Sprecher der AG Geldautomaten (AGG), der Interessenvertretung freier Anbieter. Trojanus sagt, selbst mit hohen Gebühren für Fremdtransaktionen könnten Banken diese Kosten nicht decken. "Deswegen sind die Banken tendenziell daran interessiert, diese Geldautomatentätigkeiten immer mehr auszulagern. Mit den derzeit niedrigen oder keinen Zinserträgen trägt sich so ein Geldautomatennetz einfach nicht mehr für Banken." In der Region Berlin/Brandenburg ist keine klassische Bank so präsent wie die Sparkasse. Der Berliner Ableger betreibt 89 Filialen sowie rund 600 Geldautomaten, die sich auf insgesamt 250 Standorte verteilen, heißt es auf Anfrage. Auch in Brandenburg stemmen die elf Sparkassen das größte Filialnetz. An 289 Standorten sind sie zu finden, außerdem betreiben sie insgesamt 594 Geldautomaten. In beiden Ländern folgen Commerzbank, Volksbank und Deutsche Bank auf den Plätzen. Zumindest wenn es nach den Antworten geht, die rbb|24 in einer Umfrage unter Geldhäusern erhalten hat. Einige Anfragen wurden nur teilweise oder gar nicht beantwortet. Die Postbank, nach der Commerzbank wahrscheinlich die drittgrößte Bank der Region, teilte etwa auf Anfrage mit, dass für einzelne Bundesländer keine Zahlen zu Filialen oder Automatenstandorten veröffentlicht würden. Filialschließungen sind derzeit ein sensibles Thema in dem Unternehmen, das erst vor Kurzem von der Deutschen Bank übernommen wurde.

Der wahre Ausmaß des Bankenrückzugs wird noch verdeckt

Die Deutsche Bundesbank zählte zuletzt 57.967 Geldautomaten in ganz Deutschland [bankenverband.de]. Regionale Daten erhebt die Zentralbank nicht. Aus ihrer Statistik geht allerdings hervor, dass es 2017 zum ersten mal einen spürbaren Rückgang gab, nach drei Jahren mit zum Teil kräftigem Zuwachs. In diesen Zeitraum fällt ein enormes Wachstum freier Anbieter. Im Umkehrschluss dürfte dies also einen deutlichen Rückgang von Geldautomaten bei klassischen Banken verdeckt haben. Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (Bafin) weiß nicht, wie viele Geldautomaten in der Region stehen. Als Aufsichtsbehörde für die Finanzbranche in Deutschland prüft die Bafin unter anderem, ob Unternehmen die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, um Finanzdienstleistungen anbieten zu dürfen. Wem zum Beispiel das Recht erteilt wird, Geldautomaten zu betreiben, erhält dies bundesweit und pauschal. Es muss später nicht für jeden einzelnen Automaten eine neue Genehmigung eingeholt werden. Ein Mietvertrag über die entsprechende Fläche reicht.

Die Lücken füllen unabhängige Anbieter

"Teilweise stehen die innerhalb von zwei Wochen", sagt AGG-Sprecher Trojanus. "Manchmal dauert es etwas länger, je nach Spediteur, die das dann auch für uns verbauen. Aber ansonsten geht das relativ schnell. Der Abbau genauso." Abgesehen von ihrem Netz an Geldautomaten bieten die Mitglieder der AGG meist keine weiteren Finanzdienstleistungen an. Da sie den Unterhalt der Maschinen nicht durch Kontoführungsgebühren oder ähnliches querfinanzieren können, kostet das Abheben in den allermeisten Fällen eine Direktgebühr. Derzeit stehen knapp 5.000 Geldautomaten von unabhängigen Anbietern in Deutschland. [Lesen Sie hier das gesamte Interview mit Kersten Trojanus]

Jeder zehnte davon steht in der Region und wird von Euronet betrieben. "In Berlin und Brandenburg sind derzeit circa 500 Geldautomaten installiert", heißt es auf Anfrage. Etwa 80 Prozent davon entfielen auf Berlin. "Wir erwarten für die nächsten Jahre eine weitere moderate Entwicklung. Die Standorte haben sich im Vergleich zu vor fünf Jahren etwa verdoppelt", so Euronet. Für Fremdnutzer macht es oftmals kaum einen Unterschied, ob über dem Automaten das Sparkassen S prangt oder das Logo eines freien Anbieters. Die Gebühren beim Abheben sind dann ähnlich hoch. Das gilt ähnlich auch für Kunden von Cash-Group, Cash-Pool sowie von Volks- und Raiffeisenbanken. Wer außerhalb seiner Bankengruppe Geld abhebt, muss dafür meist auch welches bezahlen. Umgekehrt gibt es mittlerweile auch Direktbanken, die ihren Kunden das kostenlose Abheben an freien Geldautomaten ermöglichen, aber selbst weder über ein Filial- noch über ein Automatennetz verfügen. Die Kunden können also sehr günstig an vielen Orten Geld abheben, aber nirgendwo welches einzahlen. Alles andere muss online oder am Telefon erledigt werden.

Banken werden versuchen, die Bargeldausgabe noch weiter auszulagern

In ihren Apps präsentieren viele Banken ein dichtes Netz aus Punkten, an denen ihre Kunden an Bargeld kommen. Bei einigen privaten Geldhäusern beinhalten die Datensätze jedoch nicht nur Partnerbanken sondern auch Supermärkte und Tankstellen, die Auszahlungen an der Kasse durchführen. So manche Bank plustert sich auf diese Weise zum Scheinriesen auf.

Die Kassenauszahlungen sind für die Banken besonders bequem. Personalkosten oder die aufwendige Prüfungen der Scheine werden komplett ausgelagert. Der Bankkunde kommt hingegen erst an sein Geld, wenn er für einen festgelegten Mindestwert einkauft. Dass diese Entwicklungen bin absehbarer Zeit abgeschlossen werden, ist unwahrscheinlich. Der Blick auf die Kosten wird Banken in Zukunft dazu bewegen, ihre Infrastruktur weiter auszudünnen und zu versuchen, ihre Kunden verstärkt von EC- oder Kreditkarten zu überzeugen. Denn im Gegensatz zu Bargeldzahlungen verdienen Banken bei Kartenzahlungen in der Regel bei jeder Transaktion mit.



Sendung: Abendschau, 27.08.2019, 19.30 Uhr

Die Antworten der Banken im Überblick Sparkassen Die Berliner Sparkassen rühmen sich mit dem dichtesten Bankennetz in der Stadt. Sie betrieben 89 Filialen und an 250 Standorten Geldautomaten. Auch in Brandenburg haben die Sparkassen das dichteste Netz. Die ins gesamt elf Geldhäuser betreiben derzeit 289 Filialen, zwei weniger als noch im Jahr 2017. Allerdings gibt es nun sechs Geldautomaten mehr als noch vor zwei Jahren, insgesamt 594. Auf wie viele Standorte diese sich verteilen, blieb allerdings unbeantwortet.

Commerzbank Die Commerzbank ist in Berlin an 60 Standorten zu finden. Nicht alle davon bieten den kompletten Umfang von Bankangeboten. Allerdings sind überall Geldautomaten zu finden. In Brandenburg ist die Commerzbank mit 26 Standorten vertreten. In der Regel seien diese alle mit mindestens einem Geldautomaten und einem Einzelautomaten ausgestattet, teilte ein Sprecher mit.

Volksbank Die Volksbank hat derzeit 38 Bankfilialen in Berlin und Geldautomaten an 120 Orten. Die märkische Schwester, die Brandenburger Bank, betreibt elf Filialen und an 18 Standorten Geldautomaten. Knapp die Hälfte davon in Potsdam.

Deutsche Bank Die Deutsche Bank betreibt 37 Filialen in Berlin und 17 in Brandenburg. An wie vielen Standorten außerdem Geldautomaten aufgestellt sind, teilte die Deutsche Bank nicht mit.

Targobank Die Targobank betreibt 22 Filialen in Berlin und sechs in Brandenburg. An allen Standorten gibt es auch Geldautomaten.

Postbank Die Postbank teilte keine konkreten Zahlen zu Standorten von Filialen oder Geldautomaten in Berlin oder Brandenburg mit.

Sparda-Banken Die Sparda-Bank Berlin betreibt 13 Filialen. An allen stehen Geldautomaten, außerdem gibt es diese an fünf weiteren Standorten. In Brandenburg ist die Sparda-Bank mit sechs Filialen in Brandenburg an der Havel, Cottbus, Falkenberg, Frankfurt (Oder), Potsdam und Wittenberge vertreten. Zudem gibt es drei reine Automatenstandorte.



Keine Antworten Die Hypovereinsbank ließ eine Anfrage zu Filialen, Geldautomaten und Standorten von rbb|24 unbeantwortet.