Gewerkschaft will gegen Deliveroo klagen

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat den Fahrern des Lieferdienstes Deliveroo geraten, das Unternehmen zu verklagen. Das sagte NGG-Landesbezirkssekretär Olaf Klemke am Freitag dem rbb. Beim Essenslieferdienst Deliveroo haben am Freitag rund 500 Berliner Fahrer ihre Arbeit verloren. Das Unternehmen hat sein Geschäft in Deutschland komplett eingestellt.