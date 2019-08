Die Gewerkschaft IG BAU hat die rund 38.000 Beschäftigten der Gebäudereiniger-Branche in Berlin vor massiven Einbußen gewarnt. "Aktuell legen viele Chefs ihren Mitarbeitern neue Arbeitsverträge zu deutlich schlechteren Konditionen vor. Die sollte keiner unterschreiben", sagte IG BAU-Bezirksvorsitzender Christian Stephan.

Hintergrund ist die Kündigung des Rahmentarifvertrags für die Branche zum 31. Juli durch die Arbeitgeber. Bevor Mitte August über einen neuen Vertrag verhandelt wird, sollen nach Einschätzung der IG BAU in der Zwischenzeit die Standards gedrückt werden. "Statt bisher 28 oder 30 Tagen Urlaub sollen Beschäftigte jetzt das gesetzliche Minimum von 20 Tagen hinnehmen", so Stephan. Zuschläge für Überstunden würden in den neuen Arbeitsverträgen eingekürzt oder ganz gestrichen. Gehe es nach dem Willen einiger Firmen, dann sollen Beschäftigte, die bislang feste Arbeitszeiten hatten, künftig auf Abruf arbeiten.