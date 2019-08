Der Präsident des Brandenburger Landesbauernverbandes, Henrik Wendorff, hat sich gegen eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch ausgesprochen. "Die Mehrwertsteuer versickert manchmal in Kanälen in einem großen Bundeshaushalt - und kommt nicht da an, wofür sie eigentlich angedacht war", sagte Wendorff am Mittwoch dem rbb.

Bisher wird Fleisch wie die meisten Lebensmittel nur mit sieben Prozent statt den üblichen 19 Prozent besteuert. Tier- und Umwelschützer fordern die höhere Mehrwertsteuer, um das Tierwohl zu verbessern und mit Blick auf den Klimawandel den Fleischkonsum zu reduzieren.