Mit einem Bürgerfest ist am Samstag in Luckenwalde (Teltow-Fläming) die zentrale Einkaufsstraße neu eröffnet worden. Nach dreijährigem Umbau finden Passanten dort nun unter anderem zusätzliche Sitzgelegenheiten, Wasserspiele und mehr Grün. Seit kurzem gibt es auch eine Ladesäule für E-Bikes.

Die Breite Straße ist die wichtigste Einkaufsstraße der Stadt. In den 1980er-Jahren wurde sie zur Fußgängerzone umgestaltet. Ab den 1990er-Jahren hatte die Straße mit zunehmenden Leerständen zu kämpfen. Von 2016 bis 2019 wurde sie barrierefrei umgestaltet.

Das etwa 20.000 Einwohner zählende Luckenwalde gehört zu den sogenannten "Städten in der zweiten Reihe" - mit einer schnellen Schienen-Anbindung an Berlin. Die Stadt ist zudem Mitglied in einer Arbeitsgruppe, die sich darüber austauscht, wie brandenburgische Kommunen von Berlin profitieren können. Weitere Mitglieder sind Brandenburg an der Havel, aus Cottbus, Eberswalde, Frankfurt (Oder), Jüterbog und Neuruppin. Diese Städte haben in der Vergangenheit mit Abwanderungen zu tun gehabt.