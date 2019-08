DB-Sprecher Ingo Priegnitz bestätigte rbb|24 am Freitag, dass diese zwei Jahre alten Züge derzeit noch zwischen Salzburg und Wien verkehren. Ab Frühjahr sollen sie zunächst das Zugangebot zwischen Rostock, Berlin und Dresden erweitern. Ab Mitte Dezember werde der Takt auf dieser Strecke auf bis zu acht Fahrten pro Tag in beide Richtungen verdichtet.

Fest steht aber, dass der Nacht-IC wenn überhaupt ohne Schlafabteile auf die Gleise gehen wird. Die Deutsche Bahn verfügt in ihren Nachtlinien bereits seit Jahren nicht mehr über solche Schlafabteile, wie sie im "Nightjet" angeboten werden. ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder sagte rbb|24, dass die Funktion der neuen Linie eher darin bestehe, Reisende auf kürzeren Abschnitten dieser langen Strecke zu transportieren. "Vermutlich möchten die meisten ja nicht im Sitzen von der Ostsee bis in die Alpen fahren."

DB-Sprecher Priegnitz betonte gegenüber rbb|24, "der Planungsstand kann sich in den nächsten Wochen noch einmal ändern, deshalb können wir zu diesem Zeitpunkt diese Meldung noch nicht bestätigen und vor allem die Haltestellen noch nicht endgültig benennen." Ob die neue IC-Verbindung wirklich kommt, will die Bahn Mitte September mit bekanntgeben. Dann werden die neuen Fahrpläne veröffentlicht, die ab Dezember gelten.

Seit die Deutsche Bahn ihr Nachtzug-Angebot zurückgefahren hat, sind andere Unternehmen nur vereinzelt in die Bresche gesprungen. Ab Berlin ist das Angebot übersichtlicher geworden. Ein russischer Zug fährt zwei Mal pro Woche von Berlin nach Paris - und in die andere Richtung von Berlin über Warschau nach Moskau. Die Fahrt dauert circa 23 Stunden.

In der Sommerzeit gibt es zwei Mal in der Woche den Berlin-Night-Express, der in 14 Stunden von Berlin nach Norden ins schwedische Malmö rauscht. Einen Teil der Strecke legt der Zug dabei per Fähre zurück. Eine Fahrt kostet circa 100 Euro pro Person. Auch die schwedische Bahn hat laut Medienberichten jetzt eine Nachtzug-Offensive angekündigt: Die rot-grüne Regierung in Stockholm unterstützt den Ausbau des Angebots demnach finanziell, um das Reisen mit dem Zug gegenüber dem Fliegen attraktiver zu machen.