Spandaus Bürgermeister war schon jüngst ganz aus dem Häuschen. "Auf einen Schlag ist die Siemensbahn im Fokus des Interesses", erklärte Helmut Kleebank im rbb-Interview. Jahrelang war die 1980 stillgelegte Strecke nicht mehr als eine gestrichelte Linie im ÖPNV-Langzeitplan. Dann kam Siemens mit seinem 600 Millionen Euro teuren Innovationscampus , der Kleebanks Bezirk immens aufwertet und die alte Siemensbahn wieder auf die Agenda hob. "Auf einmal ist es nicht nur eine Chance, dass sie kommt, sondern es ist gesetzt, dass diese Trasse wiederbelebt wird." Doch nun bekommt die Strecke überraschend noch eine ganz andere Dimension. Die Siemensbahn soll nicht nur wiederbelebt, sondern verlängert werden bis in die Spandauer Wasserstadt an der Havel – und zwar unterirdisch.

Denn oberirdisch gibt es für die S-Bahn-Trasse eigentlich keinen Platz mehr: Für die Insel Gartenfeld, die die Verlängerung kreuzen müsste, und die Wasserstadt liegen längst Bebauungspläne vor. Zum Teil rollen dort sogar schon die Bagger für neue Wohnquartiere. "Die Pläne würden alle zerschossen werden, wenn man jetzt eine oberirdische Trassenführung planen würde", sagt Spandaus Bezirksstadtrat Frank Bewig.

Also wird es die Siemensbahn-Verlängerung nur als Tunnel geben. Darauf habe man sich zwischen Senat und Bezirk auch bereits geeinigt, bestätigt Bewig dem rbb. Die drei zusätzlichen S-Bahnhöfe, die angedacht sind - möglicherweise Insel Gartenfeld, Daumstraße und Hakenfelde - wären dann natürlich auch unter der Erde. Die nötigen Ein- und Ausgänge will der Bezirk jetzt schnellstmöglich in die Bebauungspläne aufnehmen.