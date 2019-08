imago-images/Rüdiger Wölk Audio: Inforadio | 28.08.2019 | Markus Streim | Bild: imago-images/Rüdiger Wölk

Italienische Studie - Ist der ÖPNV in Berlin doch besser als sein Ruf?

In Italien haben Wissenschaftler den öffentlichen Personennahverkehr in verschiedenen Großstädten miteinander verglichen und Erstaunliches herausgefunden: Offenbar kommt man in Berlin am schnellsten voran. Von Markus Streim

Keine andere Weltstadt kann Berlin das Wasser reichen - zumindest wenn es darum geht, möglichst schnell von A nach B zu kommen. Das geht aus einer Studie der Technischen Universität Turin hervor, die den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in 32 namhaften Großstädten untersucht hat, in Europa, Nordamerika und Australien.



Verglichen wurde aus der Ferne

Demnach benötigen die Menschen in fast allen Metropolen mindestens 20 Prozent mehr Zeit, um ihre Ziele zu erreichen. Allein Paris auf Platz zwei kann gerade so noch mithalten. Abgeschlagen auf Platz drei liegt Kopenhagen vor Helsinki und Athen. Ganz vorn im Ranking aber steht Berlin.



Sind die Berliner "Öffis" also besser ihr Ruf? Im Wettbewerb waren keine weiteren deutschen Städte vertreten - auch keine asiatischen, afrikanischen oder südamerikanischen, denn nur Städte mit online verfügbaren Fahrplänen wurden berücksichtigt. Das italienische Forscherteam hat also aus der Ferne verglichen und nicht mit Stoppuhr an den Haltestellen gestanden. Dann wären vielleicht auch zu früh abgefahrene Busse, überfüllte S-Bahnabteile oder ausgefallene U-Bahnen registriert worden.



Fahrplanmäßig ist Berlin top

Es ging stattdessen um die Soll-Zeiten. Zur Berechnung wurden die Städte in kleine, sechseckige Felder eingeteilt, in denen man maximal 15 Fußminuten zur nächsten Haltestelle benötigt. Gemessen wurden Verbindungen zwischen 6 und 22 Uhr. Und die Gesamtzeiten aus Fußweg und Fahrten wurden dann mit komplizierten Formeln ermittelt. Zumindest fahrplanmäßig ist Berlin also top.



Ziel der Studie aber war es auch herauszufinden, wie viele Menschen man innerhalb einer dreiviertel Stunde mit dem ÖPNV treffen kann. Dabei hat Paris am besten abgeschnitten - wegen der höheren Bevölkerungsdichte vor New York und Madrid. Wird die Bevölkerungszahl mit berücksichtigt, belegt Berlin immerhin noch den zweiten Platz hinter Athen.



Insgesamt also keine schlechten Noten für den Öffentlichen Personennahverkehr in Berlin.

Etwas aussagekräftiger wären aber die tatsächlichen Fahrzeiten - unter Berücksichtigung aller Verspätungen und Ausfälle.

Interview mit Mobilitätsforscher Andreas Knie Wie aussagekräftig ist die Studie? Jeder, der die in der Studie genannten Städte kennt, weiß, dass wir in Berlin tatsächlich das am besten funktionierende und ausgebaute ÖPNV-Netz haben - gerade gegenüber London, Rom und New York. Aber es stimmt, mit dem Vergleichen der Netzfahrpläne hat man nur einen kleinen Ausschnitt gewählt. Daran kann man nicht ablesen, ob eine Bahn mit sechs oder acht Waggons fährt, und gerade daran schwächelt gerade der ÖPNV in Berlin. Aber im Grunde genommen kann man es schon gut vergleichen.



Was macht Berlin beim öffentlichen Nahverkehr besser als andere Städte? Wir haben ein unglaubliches historisches Erbe mitbekommen durch die Teilung der Stadt. Alle Städte sind ja autogerecht zugeschnitten worden. Durch die Mauer ist das in Berlin eingeschränkt worden. Stattdessen wurden Alternativen im ÖPNV gesucht, zum Beispiel hat man im Westen eine neue U-Bahn-Linie dazu gebaut. Und: Berlin ist relativ groß und gegenüber allen anderen großen Städten kann man in Berlin immer noch wohnen und arbeiten. Da ist die Erreichbarkeit grundsätzlich viel besser als in New York oder London.

Welche Schlüsse kann Berlin aus der Studie ziehen? Wir müssen unser Erbe besser nutzen und pflegen, zum Beispiel bei der Beschaffungspolitik besser werden. Wir müssen weiter kommen in der Mobilität und Verkehrswende, damit ist nochmal belegt, dass Berlin die einzige Stadt sein kann, in der das Privateigentum an einem Auto nicht mehr notwendig ist. Wir können durch diesen ÖPNV mit Car- und Bikesharing wirklich eine moderne Stadt schaffen, in der keiner mehr ein eigenes Verkehrsmittel besitzen muss und dennoch gut von A nach B kommt.

