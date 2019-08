Wenn Baugruben eröffnet werden, gibt es manchmal böse Überraschungen: Da liegen Kabel, von denen niemand etwas wusste. Mit etwas Pech sind es zentrale Stromkabel, so wie im Februar in Köpenick. Ein Berliner Forschungsprojekt versucht, solche Leitungen zu orten.

Im Februar wurden bei Bauarbeiten in Köpenick zwei Erdkabel beschädigt, zehntausende Haushalte im Südosten der Stadt waren zwei Tage lang ohne Strom. Damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert, wollen Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus der Region unterirdische Leitungen jetzt besser schützen.

Einer, der bereits länger an dem Thema forscht, ist Andreas Pilawski. Der Ingenieur hat lange für einen Versicherungskonzern gearbeitet und Schäden von Kunden aufgenommen, wenn bei Bauarbeiten mal wieder eine Gas-, Wasser-, Strom- oder Telefonleitung gekappt wurde. Der Schaden sei zu Beginn zwar überschaubar, wachse dann aber schnell an, sagt er.