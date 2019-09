Bereits in der vergangenen Woche hatten sich beide Seiten zu erneuten Verhandlungen an einen Tisch gesetzt. Nach rund 15-stündigen Gesprächen waren sie unterbrochen und vertagt worden. Auch in der erneuten zehnstündigen Sitzung am Montag sei aber "keine Einigung möglich" gewesen, berichtete die IG Metall. Bereits erzielte Fortschritte seien von den Arbeitgebern wieder zurückgenommen worden. "Auf der Ebene der bisherigen Gespräche sehen wir keine Chance, zu einem belastbaren Ergebnis für eine Flächenlösung zu kommen", sagte Höbel.

Diese Gespräch wurden zunächst nur für einige Gewerkschaftsbezirke geführt, wurden im März dann auf alle Tarifgebiete im Osten ausgeweitet. Weil die Verhandlungen nach der sechsten Gesprächsrunde im Juni weiter kein Ergebnis brachten, hatten sich beide Seiten für die aktuelle siebte Runde wieder auf drei Gebiete - Berlin, Brandenburg und Sachsen - beschränkt, erneut ohne Erfolg.

Dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall zufolge arbeiteten im Dezember vergangenen Jahres knapp 500.000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie in den ostdeutschen Ländern. Tariflich beschäftigt waren davon ein Jahr zuvor 80.000.

In Berlin haben Ende Juni rund 50.000 Menschen an einer Kundgebung der IG Metall am Brandenburger Tor teilgenommen. Unter dem Motto "Fairwandel" forderte die IG Metall von Politik und Arbeitgebern angesichts des Strukturwandels in der Branche massive Investitionen in Zukunftsprodukte und in die Qualifizierung von Mitarbeitern. Ein Demonstrationszug der IG Metall-Jugend war vom Roten Rathaus in Richtung Brandenburger Tor gezogen. Am Boulevard Unter den Linden wurde eine symbolische Mauer eingerissen, für den Wunsch nach einem Durchbruch bei der 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland.