Der Verwaltungsrat des Reisekonzerns Thomas Cook berät am Sonntag über eine drohende Insolvenz. Wenn es so kommt, könnten 600.000 Urlauber weltweit stranden - darunter auch viele aus Berlin und Brandenburg.

Der finanziell angeschlagene Reisekonzern Thomas Cook unternimmt am Sonntag einen letzten Versuch, um die drohende Insolvenz noch abzuwenden. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat seine wichtigsten Gläubiger und seinen größten Anteils-Eigner zum Gespräch gebeten. Für den Sanierungsplan, der in der kommenden Woche beschlossen werden soll, fehlen Thomas Cook immer noch 200 Millionen Pfund. Mit dieser Summe soll die erwartete Geschäftsflaute in den kommenden Wintermonaten abgesichert werden.

Sollte es keine Rettung geben, steht der nach TUI zweitgrößte Reisekonzern der Welt vor der Insolvenz. Zu Thomas Cook gehören unter anderem die Reiseveranstalter Neckermann und die Fluglinie Condor. Wenn Thomas Cook pleite geht, könnte dies 600.000 Reisende betreffen, die über den Veranstalter derzeit weltweit im Urlaub sind. Gewerkschafter und die oppositionelle Labour-Partei riefen die britische Regierung dazu auf, Thomas Cook notfalls mit Staatshilfen am Leben zu erhalten.



In Deutschland wären 300.000 Reisende von einer Pleite betroffen, darunter auch zahlreiche Passagiere aus Berlin und Brandenburg. In Berlin unterhält Thomas Cook laut Homepage rund 40 Reisebüros, in Brandenburg sind es rund 30. Auch die Arbeitsplätze dieser Reisebüro-Mitarbeiter sind nun in Gefahr.

Insgesamt sind rund 22.000 Angestellte bei Thomas Cook beschäftigt, davon rund 9.000 in Großbritannien.