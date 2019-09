Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin und Brandenburg ist erneut gesunken. Demnach waren in Berlin im September 152.366 Menschen ohne Job, in Brandenburg waren es 72.788. Das gab die Bundesagentur für Arbeit am Montag bekannt.

Die Arbeitslosenquote in Berlin beträgt damit 7,8 Prozent. In Brandenburg liegt sie bei 5,5 Prozent.