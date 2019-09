Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird der Bus auf einer dritten Strecke fahren. Wie der Geschäftsführer des Nahverkehrsunternehmens ORP, Ulrich Steffen, am Donnerstag dem rbb sagte, führt die Route dann von dem Gebäude der Feuerwehr aus am Campingplatz vorbei zum Horstberg.



Der Kleinbus, der seit Juli in der Stadt unterwegs ist, wird laut Steffen gut genutzt. Die Route ist Ende vergangener Woche schon einmal um anderthalb Kilometer verlängert worden. An Bord des ersten autonomen öffentlichen Busses in Brandenburg ist bislang immer noch ein Fahrer.

Ein Modell des französischen Herstellers EasyMile wird derzeit auch in Berlin-Tegel getestet.