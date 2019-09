Auch in Berlin und Brandenburg beteiligen sich zahlreiche Gebäudereiniger an dem 48-stündigen Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft IG Bau aufgerufen hat. Rund 200 von ihnen kamen am Mittwoch zu einer zentralen Kundgebung am Bayer-Werk in Berlin zusammen.



Mitte September war die fünfte Verhandlungsrunde zwischen der IG Bau und dem Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks ergebnislos zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten Weihnachtsgeld beziehungsweise das sogenannte 13. Gehalt. Zudem sollen Fachkräfte besser eingruppiert und der Urlaubsanspruch an die Zugehörigkeit zur Branche geknüpft werden.