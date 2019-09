Mitarbeiter der Firma "Weinkurhaus" verkaufen bei Haustürgeschäften Wucher-Weine an ältere Menschen. Für ihre Abzocke wurde die Firma schon einmal verurteilt. Angehörige bemerken den Schaden oft erst, wenn Zigtausende Euro verloren sind. Von Milan Schnieder

Über 59.000 Euro hat etwa Klaus P. aus Berlin-Reinickendorf für mehr als 1.000 Flaschen Wein, Saft und Likör bezahlt. Der 77-Jährige ist schwerbehindert und fast taub. Er wird in seinem Leben diese Flaschen wohl kaum aufbrauchen, aber er hat für die Getränke einen Großteil seiner Ersparnisse ausgegeben. Mit Mitteln, die an Schamlosigkeit kaum zu überbieten sind, haben die Mitarbeiter von Weinkurhaus den Rentner immer weiter ausgenommen.

In Berlin und Brandenburg werden Rentner immer wieder Opfer dubioser Haustürgeschäfte, bei denen überteuerte Weine und Fruchtsäfte verkauft werden. Die Firma "Weinkurhaus" aus Berlin-Hellersdorf versucht, auf diese Art den großen Reibach zu machen. Den Betroffenen, meist alleinstehende Senioren, wird Wein sowie Fruchtsaft zu Wucherpreisen verkauft. Angehörige der Betroffenen bemerken den Schaden häufig erst, wenn er in die Zigtausende geht.

Das musste auch ein Reporter des rbb-Verbrauchermagazins SUPER.MARKT erleben, der sich undercover um einen Job als Außendienstmitarbeiter bei "Weinkurhaus" beworben hatte. Bis zu 8.000 Euro Nettoverdienst stellte ihm der Inhaber und Geschäftsführer in Aussicht.

Der Anwalt von P., Peter Schäfer, vertritt aktuell fünf Geschädigte gegenüber dem "Weinkurhaus", sieben weitere Fälle wurden schon verhandelt. Schäfer kennt sich mit der Masche der Weinverkäufer aus: "Die rufen bewusst ältere Leute an, weil die nicht so eine starke Widerstandsfähigkeit gegen solche ‚Weinkurhausberater‘ aufbieten können. Je älter und kränker, desto günstiger ist das scheinbar."

Bei einer Kundin verschaffte sich der Verkäufer Zugang zur Wohnung, obwohl diese das ausdrücklich ablehnte. Durch die unangenehme Situation soll Sozialdruck aufgebaut werden, so Professor Marko Sarstedt vom Lehrstuhl für Marketing der Uni Magdeburg. Und weiter: "In solchen Situationen fühlt sich ein Konsument vielleicht dazu genötigt, ein Produkt zu kaufen, das er eigentlich nicht haben möchte."

Für Rechtsanwalt Schäfer ist das Vorgehen von "Weinkurhaus" ein klarer Fall von Wucher: "Üblicherweise beginnt der Wucher-Tatbestand bei 100 Prozent des üblichen Preises." Zwei Gerichte in Potsdam haben das Weinkurhaus schon 2014 und 2016 zur Rücknahme von verkauften Getränken verurteilt. Die Begründung damals: Sittenwidrigkeit. Denn die Verträge waren "in einer Überrumpelungssituation zustande gekommen." Zudem sei der Preis für eine Flasche Wein, "dessen genaue Herkunft unbekannt ist, exorbitant hoch."

Doch fünf Jahre später bedient sich das "Weinkurhaus" unbeirrt der gleichen Masche, wegen der es verurteilt wurde. Der Stadträtin für Wirtschaft im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Nadja Zivkovic, sei der Fall erst seit der vergangenen Woche bekannt, sagt sie gegenüber dem rbb. Nun will sie den Fall an das Gewerbeamt weiterleiten. Dort würde dann kontrolliert, ob eingeschritten werden müsse oder nicht.

Bis dahin schützen sich Verbraucher am besten, indem sie solche Hausbesuche bereits am Telefon ablehnen. Wer doch etwas gekauft hat, sollte so schnell wie möglich Kontakt zur Verbraucherzentrale oder einem Anwalt aufnehmen.