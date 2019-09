Berlin fördert knapp 1.000 E-Autos in Unternehmen

Insgesamt seien seit Start des Förderprogramms "Wirtschaftsnahe Elektromobilität" (WELMO) knapp zwei Millionen Euro investiert worden. Die Hälfte der rund 2.100 Anträgen wurden bereits genehmigt, so Pop. Für rund 450 Fahrzeuge sei das Geld schon ausgezahlt worden.

Das Land Berlin hat in den vergangenen zwölf Monaten die Anschaffung von rund 1.000 Elektrofahrzeugen in Unternehmen gefördert. Das gab nun die Senatsverwaltung für Wirtschaft bekannt und zog eine positive Bilanz: "Der Umstieg auf Elektromobilität im Land Berlin nimmt an Fahrt auf", sagte Wirtschaftsenatorin Ramona Pop (Grüne).

Elektro-Autos sind vielleicht die Zukunft - aber nur selten auf der Straße. Von über 1,2 Millionen Autos in Berlin fahren 3.000 nur mit Strom. Wie kann das sein in einer Stadt, die Elektro-Mobilität ausdrücklich fördert? Sylvia Tiegs hat sich in Berlin umgeschaut.

Mit WELMO fördert das Land Berlin die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs in kleinen und mittleren Betrieben. Pro Fahrzeug gibt es bis zu 12.000 Euro. Insgesamt seien außerdem rund 380 Ladestationen bei WELMO beantragt worden, so die Wirtschaftsverwaltung.

Die Zahl der Elektroautos in Berlin steigt kontinuierlich - ist allerdings im Vergleich zur Gesamtmenge an Fahrzeugen immer noch gering. Das Landesamt für Statistik teilte im Juli mit, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres 1.105 Elektroautos neu zugelassen wurden, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Allerdings wurden auch rund 57.000 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren angemeldet.

Einen Spitzenplatz bei der Elektromobilität muss sich Berlin im bundesweiten Verlgeich noch erkämpfen. Laut Kraftfahrt-Bundesamt war die E-Auto-Dichte Anfang 2019 in München, Stuttgart und Würzburg am höchsten: zwischen 30 und 35 E-Autos je 10.000 privat zugelassener Pkw. In Berlin waren es 19 E-Autos je 10.000 Pkw.