Berliner Kunden der Postbank müssen am Montag mit geschlossenen Filialen und Einschränkungen im Service rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die 1.100 Beschäftigten in der Hauptstadt aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Hintergrund sind bundesweite Tarifverhandlungen für die DB Privat- und Firmenkunden AG und die Postbank Filialvertrieb AG.

In der zurückliegenden Woche hatten bereits zahlreiche Mitarbeiter von Postbank-Filialen im südlichen Brandenburg, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nord-Thüringen ihre Arbeit niedergelegt. Allein am Freitag hatte sich laut Verdi 500 Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt. Von den 62 Filialen in dieser Region seien 55 von den Arbeitsniederlegungen betroffen gewesen. Auch am Donnerstag und Samstag waren diese bereits bestreikt worden.