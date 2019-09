Kunden der Postbank in Berlin müssen sich in den kommenden Tagen auf starke Einschränkungen einstellen. Im Tarifkonflikt zwischen Verdi und der Postbank hat die Gewerkschaft die Verhandlungen für gescheitert erklärt und eine Urabstimmung über Streiks angekündigt.



Die Arbeitgeber hätten in der dritten Gesprächsrunde am Montagabend ein "inakzeptables Angebot" vorgelegt, teilte Verdi am Dienstag mit. Damit fordere der Arbeitgeber "eine sehr deutliche Reaktion der Beschäftigten geradezu heraus", erklärte Vorstandsmitglied Christoph Meister.



Bei der Berliner Postbank arbeiten rund 1.000 Beschäftigte. Ver.di hatte sie bereits am Montag im Zuge der dritten Verhandlungsrunde zum Warnstreik aufgerufen. Während die Auswirkungen dabei überschaubar blieben, muss nun mit geschlossenen Filialen und mit langen Wartezeiten beim Telefonservice der Postbank gerechnet werden, warnt Verdi.