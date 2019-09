Bild: Rainer Keuenhof

Automatisiertes und vernetztes Fahren - Straße des 17. Juni wird zur Teststrecke

19.09.19 | 09:01

Im Herzen Berlins geht am Donnerstag (12 Uhr) eine Teststrecke für automatisiertes und vernetztes Fahren in Betrieb. Zwischen Brandenburger Tor und Ernst-Reuter-Platz sollen neue Funktionen erprobt werden. So etwa, ob die Fahrzeuge Wetterverhältnisse, freie Parkplätze und wechselnde Ampelschaltungen erkennen. Forscher der Technischen Universität Berlin hatten dafür in den vergangenen Jahren Sensoren gebaut und an Ampeln und Laternen befestigt. Sie rüsteten Fahrzeuge um und entwickelten Software, um alles miteinander zu vernetzen.



Bund beteiligt sich mit Millionenförderung

Ziel ist es, den Verkehr sicherer, effizienter und weniger umweltschädlich zu machen. Das Testfeld liegt auf 3,6 Kilometern auf der Straße des 17. Juni, die in West-Ost-Richtung schnurgerade durch den Tiergarten führt - mit einem großen Kreisverkehr an der Siegessäule. Der Bund fördert das Projekt mit 4,6 Millionen Euro. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) wollen die Teststrecke am Donnerstag eröffnen.

In der Region gibt es bereits mehrere Testläufe zum autonomen Fahren. So dreht auf dem Campus der Charité in Berlin-Mitte seit März 2018 ein Kleinbus seine Kreise. Bis zu sechs Passagiere können gleichzeitig mitfahren. Einen Fahrer gibt es nicht, aus Sicherheitsgründen ist jedoch ein Servicemitarbeiter mit an Bord, der bei Bedarf einen Notstopp auslösen kann. Baugleiche Modelle fahren anderswo auch auf öffentlichen Straßen; seit Juli in Wusterhausen/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) und seit August in Berlin-Tegel.