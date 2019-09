Das Brandenburger Kabinett hat am Dienstag die Pläne zur Finanzierung eines neuen Instituts des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) an den Standorten Cottbus und Görlitz/Zittau gebilligt. Gegenstand des Forschungsinstitut ist die Entwicklung "dekarbonisierter Industrieprozesse" - also die Beantwortung der Frage, wie sich der CO2-Ausstoß in der industriellen Fertigung reduzieren oder ganz vermeiden lässt.