Im Agrarbereich würden in den den kommenden Jahren zahlreiche Führungskräfte in allen Ebenen in den Ruhestand gehen. "Die Plätze müssen besetzt werden, damit die Unternehmen reibungslos weiter geführt werden können", sagte Terno.



In Brandenburg haben im Vorjahr 387 Lehrlinge ihre Ausbildung in einem der sogenannten grünen Berufe aufgenommen: sie wollen Land- oder Tierwirt, Fachkraft für Agrarservice, Gärtner, Milchtechnologe oder Hauswirtschafter werden. Es waren 20 mehr als 2017. Aber der Bedarf werde dadurch nicht gedeckt und sei größer, sagte Terno. Um die Auszubildenden konkurrierten die Agrarbetriebe mit der Wirtschaft, wo mit höheren Lehrlingsgehältern geworben werde.