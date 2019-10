Bild: Imagebroker

Handel mit Großbritannien - Was die Brexit-Unsicherheit für Brandenburg bedeutet

01.10.19 | 06:10 Uhr

Brandenburg verbindet mit Großbritannien ein gewaltiges Handelsdefizit und das ist gut so. Denn britischen Importe sind Grundlage für die wertvollsten Exporte des Landes: Flugzeugtriebwerke aus Teltow-Fläming. Umso problematischer wäre ein harter Brexit. Von Oliver Noffke



Die Auswirkungen des Brexits auf Brandenburgs Wirtschaft sind schwer abzuschätzen. Zu diesem ernüchterndem Schluss kommt das Wirtschaftsministerium [mwe.brandenburg.de]. Mehr als drei Jahre nach der britischen Brexit-Abstimmung und einen Monat vor dem bereits verschobenen Austrittstermin ist weiterhin unklar, zu welchen Bedingungen Großbritannien die EU verlassen wird - oder ob dieser Fall überhaupt eintreten wird. Für Unternehmen, deren Geschäfte eng mit England, Nordirland, Schottland oder Wales verbunden sind, ist die andauernde Hängepartie ein Trauerspiel.

Laut Brandenburger Wirtschaftsministerium steht Großbritannien auf Platz acht der wichtigsten Exportmärkte des Landes. 2017 erlösten brandenburgische Firmen 450 Millionen Euro in Großbritannien. Für ein ostdeutsches Bundesland, dessen Wirtschaft oftmals mit Begriffen wie Strukturschwäche in Verbindung gebracht wird, ist dies eine enorme Summe. Das Land ist insbesondere ein wichtiger Absatzmarkt für Firmen, die Papiererzeugnisse, Fahrzeugteile und Motoren, Kunststoffwaren oder Bauteile für Luftfahrzeuge herstellen. Freier Zugang zum britischen Markt ist für sie besonders wichtig. Noch 2016 hatten die Exporte einen Gesamtwert von 464 Millionen Euro. Ob es sich bei dem Rückgang, der sich 2017 zeigte, um ein einmaliges Ereignis gehandelt hat, ist noch nicht abzusehen - die Exportwerte für 2018 sind noch nicht veröffentlicht. Dass es innerhalb einer Phase des allgemeinen Aufschwungs überhaupt einen so deutlichen Rückgang gab, ist erstaunlich. Zumal das britische Pfund infolge des Volksentscheids spürbar an Wert verloren hat: Produkte aus der Eurozone sind auf der anderen Seite des Ärmelkanals also teurer geworden. Dass der Wert der Exporte um 14 Millionen Euro gesunken ist, deutet also darauf hin, dass deutlich weniger Waren aus Brandenburg nach Großbritannien exportiert worden.

Exporteuren könnten Tarife erspart bleiben

Sollte es zu einem sogenannten harten Brexit kommen, also einem Abschied ohne das die zukünftigen Beziehungen zur EU geregelt sind, werden sich auch Brandenburger Unternehmer auf eine völlig neue Situation einstellen müssen. Großbritannien wäre dann ein sogenanntes Drittland, mit dem kein Handelsabkommen besteht – auf einer Stufe mit Ländern wie Togo oder Pakistan. Sämtliche Waren müssen dann Zollkontrollen durchlaufen. Außerdem werden auf die Waren Zolltarife nach dem Regelwerk der Welthandelsorganisation WTO erhoben. Die Tariflisten des deutschen Zolls enthalten Tausende Produkte, für die jeweils eigene Aufschläge festgelegt sind. Zwar hat die britische Regierung angekündigt, im Falle eines harten Brexits auf die Tarife für Waren aus der EU zu verzichten. Dass Brüssel diesen Gefallen erwidert, ist allerdings ausgeschlossen. Zum einen schützt die EU ihre Unternehmer durch Tarife vor billiger Konkurrenz aus den Drittländern, zum anderen ist der Zugang zum europäischen Markt ihre Trumpfkarte.

Ein Handelsdefizit das Gold wert ist

Firmen, die Waren aus Großbritannien beziehen, würden bei einem harten Brexit also zukünftig deutlich teurer einkaufen. Für Brandenburg ist das ein riesiges Problem. Denn der Wert der importierten Waren aus Großbritannien ist mehr als doppelt so hoch wie der des Exports. 2017 lag er bei 967 Millionen Euro (2016, 911 Millionen Euro). Fast zwei Drittel (63,8 Prozent) davon entfielen auf Luftfahrzeuge beziehungsweise Maschinenteile für die Herstellung von Luftfahrzeugen. Insgesamt hängen in Berlin und Brandenburg 17.000 Jobs von der Luft- und Raumfahrtindustrie ab. In beiden Ländern gibt es derzeit mehr als 7.500 industrielle Arbeitsplätze in der Branche. Der wichtigste Akteur in dieser Branche ist Rolls Royce. In Dahlewitz (Teltow-Fläming) stellt das britische Unternehmen Triebwerke für Flugzeuge her. Relativ kleine wie die der BP700-Reihe, aber auch das Meisterstück des Unternehmens: das XWB, ein extrem leistungsfähiges und vergleichsweise spritsparendes Triebwerk. Nahezu jeder neue Langstreckenjet von Airbus bekommt im französischen Toulouse diese Triebwerke verpasst. Für die 3.000 Mitarbeiter des Werks ist dieses Geschäft so etwas wie eine Beschäftigungsgarantie für die kommenden Jahrzehnte. Das enorme Handelsdefizit mit Großbritannien ist für Brandenburg Gold wert. Das zeigt ein Blick auf die Exportzahlen mit Ländern, in denen Flugzeuge montiert werden, deren Triebwerke aus Dahlewitz kommen. 2016 bezogen Brandenburger Unternehmen Waren im Wert von 636 Millionen Euro aus Frankreich, aber lieferten Waren im Wert von 1.477 Millionen Euro dorthin: Ein Handelsüberschuss von 841 Millionen Euro. Aus den USA wurden im gleichen Jahr Waren für 833 Millionen Euro bezogen und für 1.995 Millionen exportiert: Ein Überschuss von mehr als 1,16 Milliarden Euro. Wesentlichen Anteil daran haben Luftfahrzeugteile.



Rolls Royce hält sich bedeckt

Es liegt nahe, dass Rolls Royce in Dahlewitz für einen Großteil der brandenburgischen Importe aus Großbritannien verantwortlich ist. Das Unternehmen selbst hält sich auf Anfrage von rbb|24 dazu bedeckt. Einzelheiten zu Lieferketten oder Zuliefern will das Unternehmen weder herausgeben noch bestätigen. Ein Sprecher teilt lediglich mit: "Wir arbeiten konzernweit und für alle betrieblichen Vorgänge daran, Service-Unterbrechungen für unsere Kunden in Folge des Brexit möglichst zu verhindern." Im August teilte Rolls Royce der britischen Tageszeitung "The Guardian" mit, bereits mehr als 100 Millionen Pfund (112 Millionen Euro) für Brexit-Vorbereitungen ausgegeben zu haben. Hauptsächlich sei das in die Werke im englischen Derby sowie in Dahlewitz investiert worden. Wofür genau das Geld ausgegeben wurde, bleibt auch auf Nachfrage unklar.

Aus der Antwort des Unternehmens klingt aber auch eine gewisse Frustration heraus: "Planungssicherheit ist wichtig für unsere Kunden, uns und unsere Lieferanten. Diese Sicherheit gibt es erst, wenn alle Aspekte vertraglich geregelt sind." Mit anderen Worten: Solange nicht klar ist, auf welche Art von Brexit britische Politiker sich überhaupt einigen, kann man in Brandenburg auch nicht für die Zukunft planen.