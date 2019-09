Pilotprojekt in Tegel

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zeigen sich zufrieden mit dem Test eines selbstfahrenden Busses in Berlin-Tegel. Seit dem Start des Versuchs vor einem Monat seien rund 3.000 Fahrgäste befördert worden, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Der Elektrobus verbindet die Endhaltestelle der U-Bahn-Linie 6 mit der Uferpromenade des Tegeler Sees.

Der Bus fährt höchstens 15 Kilometer pro Stunde auf der 1,2 Kilometer langen Rundstrecke. Eine Begleitperson ist an Bord, um die 15-minütige Fahrt zu überwachen und bei Problemen eingreifen zu können. Bis zu sechs Fahrgäste kann der Bus befördern, die Fahrt ist kostenlos. Künftig sollen auch Gäste im Rollstuhl befördert werden können, der dafür nötige Sicherheitsgurt werde in Kürze eingebaut, so die BVG.

Es ist der erste selbstfahrende Bus auf einer normalen Stadtstraße. Er locke deshalb auch mehr Fahrgäste als etwa die Fahrzeuge auf Klinikgeländen der Charité, hieß es von der BVG. Das Pilotprojekt in Tegel läuft noch bis zum Jahresende. Unter anderem soll damit das automatisierte Fahren unter realen Verkehrsbedingungen getestet werden und wie Nutzer und Anwohner die neue Technologie annehmen.