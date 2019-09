Unbekannte haben im Nordwesten Brandenburgs Glasfaserkabel zerstört und damit Telefon- und Internetverbindungen in der Region lahmgelegt. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neuruppin erklärte, zerschnitten die Täter am Montag gezielt acht Glasfaserkabel in einem Schaltschrank bei Heiligengrabe (Ostprignitz-Ruppin).

Diese acht Kabel versorgen Hunderte Haushalte in Wittstock, Heiligengrabe, Pritzwalk und in etlichen Dörfern. Die Kunden mussten am Montag bis zum Nachmittag auf Telefon und Internet verzichten. Der Notruf war über Stunden nicht aus dem Festnetz erreichbar. Ein großer Hersteller von Möbelteilen musste seine Produktion mehrere Stunden lang unterbrechen.



Offenbar wollten die Täter mit der Zerstörung der Kabel die Alarmanlage eines Supermarktes außer Betrieb setzen. Als Einbrecher kurz darauf am Montag Türen des Supermarktes aufbrachen, wurde trotzdem Alarm ausgelöst. Die Täter verschwanden.

Allein der Schaden an der Anlage mit den Glasfaserkabeln wurde auf rund 25.000 Euro geschätzt. In Heiligengrabe, das an der Landesgrenze zu Mecklenburg liegt, gibt es ein großes Gewerbegebiet mit etlichen Firmen.