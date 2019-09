Für den Streckenabschnitt sind den Angaben zufolge zwei elektrifizierte Fernbahngleise für Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h geplant, sowie eine Verbindungskurve zum künftigen Hauptstadtflughafen BER. Dadurch soll der BER in 20 Minuten erreichbar sein - ab Dezember 2025.

Das Eisenbahn-Bundesamt hat die Planungen der Deutschen Bahn für den Ausbau der "Dresdner Bahn" zwischen der Landesgrenze Berlin/Brandenburg und Blankenfelde (Teltow-Fläming) genehmigt. Das teilte die Bahn am Freitag mit [deutschebahn.com ]. Damit könne jetzt auf dem noch verbliebenen der insgesamt vier Planfeststellungsabschnitte der "Dresdner Bahn" gebaut werden, heißt es.

Fünf Bahnübergänge im Streckenabschnitt sollen geschlossen und durch Eisenbahnbrücken ersetzt werden. Die Gemeinden Mahlow und Blankenfelde sollen zudem beidseitig der Strecke Lärmschutzwände erhalten. Zum Teil seien auch Wände zwischen den S- und Fernbahngleisen geplant.

Über die Strecke soll der neue Hauptstadtflughafen vom Hauptbahnhof aus in 20 Minuten erreichbar sein. Die Bahn plant, dass alle 15 Minuten Flughafen-Züge fahren. Die Fahrt zwischen Berlin und Dresden soll sich von zwei auf eineinhalb Stunden verkürzen.



Gegen den Ausbau der Strecke hatte es jedoch auch Klagen gegeben. So hatten beispielsweise Anwohner am zweiten Streckenabschnitt "Lichtenrade" gefordert, die Bahn durch einen Tunnel zu leiten, um die Lärmbelästigung zu mindern. Die Klagen hatten jedoch keinen Erfolg.