Die Hähnchen-Mastanlage in Groß Haßlow (Ostprignitz-Ruppin) darf auch weiter nicht gebaut werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht entschieden. In der Anlage sollten mehr als 300.000 Hühner gehalten werden.

Damit wurde der Klage des Naturschutzbundes (Nabu) Brandenburg auch in zweiter Instanz stattgegeben. Durch die Anlage können möglicherweise unzulässige Stickstoff-Ablagerungen in geschützte Biotope gelangen, so die Begründung des Gerichts. Der Betrieb habe dies nicht hinreichend überprüft. Gegen das Urteil ist noch Revision beim Bundesverwaltungsgericht zugelassen.