Bezirk nutzt Vorkaufsrecht in Friedrichshain-Kreuzberg

Der Wohnkomplex im Reichenberger Kiez, in dem das Café Filou beheimatet ist, geht laut Baustadtrat Schmidt in die Hand des Bezirks über. Ursprünglich wollte ein Luxemburger Investor das Haus kaufen, nun hat Friedrichshain-Kreuzberg sein Vorkaufsrecht genutzt.

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat sein Vorkaufsrecht geltend gemacht und einen Wohnhauskomplex mit drei Einheiten nahe dem Görlitzer Park gekauft. Das gab Baustadtrat Florian Schmidt (Bündnis '90/Die Grünen) am Freitag auf Twitter bekannt. Demnach habe man den "Verkehrswert" für die drei Einheiten in der Glogauer Straße 9 an der Ecke Reichenberger Straße 86 gezahlt.

Wie Schmidt am Sonntag auf Anfrage von rbb|24 mitteilte, liegt der Verkehrswert bei acht Millionen Euro. Dieser Preis gibt den - beispielsweise durch einen Gutachter - ermittelten Immobilienwert an. Der vom Eigentümer angesetzte Kaufpreis der Immobilie liegt laut Schmidt dagegen bei elf Millionen Euro, also 37,5 Prozent über dem Verkehrswert.



Noch ist der Kauf durch den Bezirk nicht endgültig abgewickelt. Der Eigentümer mit Sitz in Großbritannien bekommt den entsprechenden Bescheid erst am Montag zugestellt, erklärte Schmidt gegenüber rbb|24, und kann dann eine Fristverlängerung beantragen. Bisherige Eigentümer des Hauses sind laut einer Anwohnerinitiative die Londoner Immobilieninvestoren David Evans und Charles Skinner. Nun wollte das luxemburgische Unternehmen "Project X-Berg S.a.r.l." den Komplex übernehmen, der Bezirk kam ihm aber zuvor.