Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge hat Strafanzeige gegen einen privaten Projektentwickler gestellt. Nach rbb-Recherchen geht es dabei um ein studentisches Wohnungsbauprojekt in Treptow. Worum es bei der Strafanzeige konkret geht, will die Howoge am Nachmittag auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz bekannt geben. Offiziell sagt die Howoge bislang nur, dass sie einen Vertrag mit einem privaten Entwickler gekündigt und Strafanzeige gestellt habe.