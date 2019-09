dpa/Joko Audio: Inforadio | 03.09.2019 | Sebastian Schöbel | Bild: dpa/Joko

03.09.19 | 16:00 Uhr

Seit gut 40 Jahren thront das ICC am Dreieck Funkturm in Charlottenburg, allerdings seit fünf Jahren als leere Hülle. Nun wurde der gigantische Kongress-Bau offiziell unter Denkmalschutz gestellt - kurz vor Beginn der Sanierung. Von Sebastian Schöbel



Vier Jahrzehnte nach seiner Eröffnung ist das Internationale Congress Centrum in Berlin offiziell unter Denkmalschutz gestellt worden. Das gab die Senatsverwaltung für Kultur am Dienstag bekannt. Der vom Architektenpaar Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte konzipierte Kongressbau habe "aus künstlerischen, geschichtlichen und städtebaulichen Gründen" Denkmalwert, heißt es in einer Mitteilung. Landeskonservator Christoph Rauhut, Berlins oberster Denkmalschützer, nannte es einen "Glücksfall", dass das ICC "mit seinen Farben, Materialien, Kunstwerken und Ausstattungsgegenständen noch so komplett erhalten" ist. Mit der Unterschutzstellung gebe es nun Rechtssicherheit für die anstehende Sanierung. "Wir werden uns dafür einsetzen, dass das ICC als Gesamtkunstwerk erhalten bleibt", so Rauhut.



13 Investoren buhlen um das ICC

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) will das ICC mit Hilfe von Investoren sanieren, modernisieren und erneut als Kongresszentrum nutzen. "Das ICC zu ertüchtigen ist eine Notwendigkeit", so Pop. Schließlich brauche Berlin noch dringend Flächen für Veranstaltungen ab 8.000 Teilnehmer. Insgesamt 13 Investoren hatten zuletzt konkretes Interesse am ICC angemeldet, acht von ihnen legten auch schon architektonische Entwürfe vor. Einen der ambitioniertesten Vorschläge hatte das Berliner Planungsbüro Neuner & Boeving GbR eingereicht. Demnach soll das ICC zu einer Biosphäre mit gleichzeitigem Kongressbetrieb werden, unter einer gigantischen, transparenten Membranfolie. Ein hochmodernes Lift-System, das sowohl vertikal als auch horizontal funktioniert, würde Besucher zu einem neuen Kongressanbau bringen, für den das alte ICC-Parkhaus abgerissen werden müsste. Der Entwurf des Berliner Architekten Florian Krochmann vom Planungsbüro IGP wiederum sieht neben der Sanierung des Gebäudes auch den Bau eines neuen Hotelturms direkt hinter dem ICC vor - für den ebenfalls das alte Parkhaus weichen müsste.



Ob und wie diese Pläne mit dem nun verkündeten Denkmalschutz vereinbar sind, wird sich zeigen müssen. Architekt Jan-Peter Frahm, der am IGP-Entwurf mitgearbeitet hat, hatte dem rbb sogar gesagt, der Status als Denkmal sei für die ICC-Sanierung hilfreich, weil dadurch ein "verlässlicher Rahmen für den Umgang mit dem Gebäude" geschaffen würde. In allen bisher vorgelegten Entwürfen für die Sanierung wird auf umfassende Eingriffe in das Gebäude und Veränderungen der Fassade auch weitgehend verzichtet. Die Idee, das ICC mit einer Folie zu überspannen, ist der mit Abstand radikalste. Allerdings beinhalten fast alle Pläne den Bau von Hotels oder Bürotürmen direkt am ICC. Ein solches Hotel war ursprünglich schon 1979 geplant, es sollte allerdings etwas weiter entfernt stehen, am Kaiserdamm. Es wurde jedoch nie gebaut, heute steht dort ein Autohaus. Experten gehen aber davon aus, dass das ICC nicht ohne einen Hotelneubau und weitere Kongressfläche wirtschaftlich betrieben werden kann. Sollte dafür der Abriss des alten Parkhauses nötig sein, wäre das wohl kein Problem: Berlins Denkmalschützer haben schon angedeutet, dass sie auf diesen maroden Bau durchaus verzichten könnten. Deutlich weniger Entgegenkommen dürfte es hingegen bei Veränderungen an der Fassade und dem Innenleben des ICC geben: Vor allem letzteres gilt als Gesamtkunstwerk.



Kongresszentrum, Filmkulisse, Bauzombie

Das 1979 eröffnete ICC war jahrelang das größte Kongresszentrum Europas und bot mit seinen zwei großen und rund 80 kleineren Sälen und Räumen Platz für mehr als 9.000 Besucher. Allerdings gilt es auch als unwirtschaftlich, weil große Teile der 200.000 Quadratmeter Fläche nicht für Veranstaltungen nutzbar sind. 2014 wurde es geschlossen und steht seitdem leer. Es wurde seitdem lediglich kurzzeitig als Anlaufstelle für Flüchtlinge genutzt. Zudem wurden hier 2015 Szenen für den Hollywood-Blockbuster "Captain America - Civil War" gedreht.



Denkmalschutz schon lange in der Diskussion

Der Denkmalschutz für das ICC, das wahlweise als "Raumschiff", "UFO", "Panzerkreuzer" oder "Kongressmaschine" bezeichnet wird, ist schon lange in der Diskussion. Das Landesdenkmalamt misst dem 320 Meter langen Gebäude schon lange eine "herausragende geschichtliche, städtebauliche und künstlerische Bedeutung" zu. Im April 2018 erklärte der damalige Landeskonservator Jörg Haspel gegenüber rbb|24: "De jure ist das ICC ein Denkmal, es erfüllt die Kriterien des Denkmalschutzgesetzes." Allerdings stand des ICC bislang nicht in der Berliner Denkmalliste, sondern war lediglich in den einschlägigen Handbüchern der Denkmalschützer verzeichnet. Architektin Ursulina Schüler-Witte hält bis heute laut Senat ein weitreichendes Urheberrecht am ICC. "Auch ohne formale Unterschutzstellung war der Denkmalwert des ICC seit langem in der Diskussion und wurde auch im jüngsten Interessensbekundungsverfahren berücksichtigt", sagte nun Wirtschaftssenatorin Ramona Pop. "Der Berliner Senat ist sich einig, dass nun die Sanierung des ICC auf den Weg gebracht wird."

"Das ICC ist ein Wahrzeichen von Berlin, eine einzigartige Großstadtskulptur und monumentale Landmarke, die Berlin als Stadt der Zukunft kennzeichnet", sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Die Bedeutung des gigantischen Gebäudes am Autobahndreieck Funkturm reiche weit über Berlin hinaus, so Lederer, das ICC sei "einer der wichtigsten deutschen Bauten der Nachkriegszeit".

Sendung: Inforadio, 03.09.2019, 16.00 Uhr

Vor 40 Jahren landete das "Raumschiff"

Bild: dpa Dieser Koloss hat Geschichte: Einst war das Internationale Congress Centrum (ICC) Berlin eine der größten Kongresshallen der Welt.

Bild: dpa Das Gebäude ist ganze 313 Meter lang, 98 Meter breit und 40 Meter hoch.

Bild: imago/Schoening Seit nunmehr 40 Jahren liegt der schlafende Riese an der A100. Anders als bei anderen Berliner Großprojekten dauerte die Bauzeit nur vier Jahre.

Bild: dpa Ein Blick in den Saal zeigt, warum das ICC auch den Spitznamen "Raumschiff" trägt.

Auch die Aufzüge sind nicht weniger futuristisch gestaltet.



Die rund 300 Quadratmeter große Lounge bietet einen herrlichen Ausblick auf die Neue Kantstraße, den Messedamm und die Masurenallee. Doch schon vor der Schließung 2014 wurden hier länger keine Gäste mehr bewirtet.

Die vielen Freiflächen im ICC beherbergen Sitzecken für die Konferenzpausen - mit Blick auf den Verkehr auf der Autobahn.



Bild: dpa Der eigentümliche Retro-Teppich im Erdgeschoss hat es in den Film "The International" geschafft.



Bild: dpa 2014 wurde das ICC geschlossen. Vorher tagte noch einmal die Hauptversammlung der Daimler AG.

Bild: dpa/Carstensen Dann stand das "Alu-Monster" nach 35 Jahren Glamour leer.

Bild: dpa/Pedersen Allerdings wurde das Gelände 2016 vorübergehend als Flüchtlingsunterkunft zwischengenutzt.

Bild: dpa/Schöning Seit 2018 sucht Berlin nach einem privaten Investor für die Nachnutzung des imposanten Gebäudes.

Bild: dpa/Schöning Allerdings ist der "Panzerkreuzer Charlottenburg" inzwischen schon in die Jahre gekommen. Die notwenigen Sanierungen werden kostspielig und aufwändig. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen