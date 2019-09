dpa/DuMont-Mediengruppe Audio: Inforadio | 22.09.2019 | Interview mit Silke und Holger Friedrich | Bild: dpa/DuMont-Mediengruppe

Interview | Neue Eigentümer des Berliner Verlags - "Wir denken, dass im politischen Diskurs etwas fehlt"

22.09.19 | 17:26 Uhr

Bislang war das Berliner Unternehmerpaar Silke und Holger Friedrich der Öffentlichkeit eher unbekannt. Doch seit einer Woche spekulieren die Medien über die neuen Eigentümer des Berliner Verlags. Im Interview erklären sie in Ansätzen, warum sie den Verlag gekauft haben.

rbb: Warum kaufen Sie die Berliner Zeitung den Berliner Verlag, wie passt das in Ihr Lebenskonzept? Silke Friedrich: Ich habe das Gefühl, dass die Zeit reif ist. Für uns war klar: Entweder bewegen wir uns oder wir bewegen etwas. Wir haben uns dann für die zweite Option entschieden. Der Berliner Verlag ist eine wunderbare Möglichkeit, sich einzubringen und vielleicht auch die gesellschaftliche Entwicklung um ein paar Impulse zu bereichern. Das war unsere Hauptmotivation. Es war eine sehr gute Entscheidung. Holger Friedrich: Es war eine Opportunität, und dann überlegt man, ob man sie ergreift oder nicht. Der Berliner Verlag ist eine Ikone. Da ist die Frage: Geht man rein, nimmt das Risiko, nimmt die ganze Erfahrung, die man hat, bietet eine Plattform für etwas an und versucht, von dem Punkt aus vorwärts zu marschieren.

Zur Person Silke Friedrich, 47 Jahre alt, geboren in Sachsen-Anhalt, studierte nach einer kaufmännischen Ausbildung in Berlin Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Unter anderem machte sie das ewerk zu einem erfolgreichen Veranstaltungsort. Seit 2007 leitet sie die Berlin Metropolitan School mit über 1.000 Schülern. Ihr Mann Holger Friedrich, geboren in Berlin-Mitte, machte zunächst eine Schlosserausbildung. Später studierte er Literaturwissenschaft und Informatik, gründete 2009 den Technology Think Tank "Core". Zuvor war er unter anderem Vorstand der Software AG und Partner bei McKinsey. Am Dienstag gaben die Unternehmer bekannt, den Berliner Verlag kaufen zu wollen. Wie es heißt, steht der Verkauf unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Bundeskartellamt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Im "Spiegel" heißt es, sie hätten die "Berliner Zeitung" als Gegenleistung für eine Dienstleistung haben wollen, also als Honorar. Was ist da dran? Holger Friedrich: Ich wurde eingeladen, in einer Führungskräfte-Veranstaltung bei DuMont einen Vortrag zu halten. In einer Vorabstimmung gab es dann natürlich die Frage: Wie macht man das jetzt mit den Honoraren, Terminen, Agenda? Zur gleichen Zeit war in der Presse, dass die regionalen Verlage verkauft werden sollen. Dann hab ich ganz offen gefragt: Wäre es möglich, dass man darüber reden kann? Der Kollege war für den Moment irritiert, weil er von mir was ganz anderes erwartete. Dann wurde ich nach dem Vortrag nochmal darauf angesprochen. Ich habe das Interesse bekräftigt - und kurze Zeit später meldete sich die Agentur oder die Firma, die diesen Verkaufsprozess managt. Das ist dann immer ein sehr komplexer Prozess. Wir haben das entsprechende NDA unterzeichnet, ein "Non Disclosure Agreement", also eine Vertraulichkeitsvereinbarung. Dann ging der Verkaufsprozess los.

Vor zehn Jahren hatte DuMont 152 Millionen Euro für den gesamten Verlag hingelegt. Wieviel zahlen Sie für den Berliner Verlag, wieviel ist er noch wert? Holger Friedrich: Also, wir reden erst über Ihr Gehalt und dann über meins und dann über den Kaufpreis … Das können wir gerne machen. Wir werden hier nach Tarif bezahlt. Für einen Auftritt im Medienmagazin gibt es gut 180 Euro als Autor. Das wäre für den Moment mein Gehalt. Holger Friedrich: Okay, Sie haben gewonnen. Wir haben vereinbart, dass darüber nicht geredet wird. Ich kann versprechen, dass es nicht die Summen waren, die draußen in der Presse als höchste kolportiert wurden. Es waren sehr harte Verhandlungen. Wir haben ihn auch nicht geschenkt bekommen. Es ist ein wechselseitig fairer Deal.

Journalisten lieben Vergleiche. Sie, Herr Friedrich, sind mit IT zu Geld gekommen. Deswegen die Frage: Sind Sie der deutsche Jeff Bezos, der jetzt eine angeschlagene Zeitung retten möchte? Nein. Ich weiß nicht, warum Herr Bezos das gemacht hat. Aber wir wissen, warum wir es gemacht haben: Wir denken, dass im politischen oder gesamtgesellschaftlichen Diskurs etwas fehlt. Wenn man die Möglichkeit hat, das entsprechend zu bedienen, kann man es immer probieren. Stimmt es, dass sie auch ein Kopf hinter Verimi sind, einer gemeinsamen Login-Plattform, bei der etwa Axel Springer beteiligt ist? Ja. Aber das ist jetzt wiederum ein sehr technisches Thema, ein regulatorisches Thema. Die EU hat die Europäische Datenschutzgrundverordnung aufgesetzt, damit wir eines unserer Grundrechte, die informationelle Selbstbestimmung, durchsetzen können. Und dafür bedarf es einer technischen Plattform. Die gibt es leider Gottes nur in den USA oder im asiatischen Markt. In Europa haben wir sowas nicht. Insofern war die Grundidee, dass man sowas entwickelt. Das haben wir in unserem Think Tank getan, zusammen mit einem Industriepartner. Dann sind weitere Industriepartner dazugekommen. Einer davon war ein großes deutsches beziehungsweise Berliner Verlagshaus.

mehr beim rbb dpa/Paul Zinken Kaufpreis nicht genannt - DuMont verkauft Berliner Verlag an Ehepaar

Sie kennen also schon einzelne "Player", einzelne Verlagsgrößen, in Deutschland? Holger Friedrich: Wir leben in Berlin und wir haben ein sehr interessantes Leben. Da hat man ab und an mit dem einen oder anderen zu tun. Zur Übernahme des Berliner Verlags hat der "Spiegel" neben einem mehrseitigen Interview mit Ihnen auch eine Vorabmeldung herausgegeben, also eine nachrichtliche Zusammenfassung, die dann andere Medien übernehmen. Die Kernbotschaft dieser Nachricht war: Sie lesen die Zeitung gar nicht mehr, die sie jetzt übernommen haben. Stimmt das? Silke Friedrich: Als wir die Meldung gelesen haben, waren wir richtig sauer, weil es für uns nicht die Zusammenfassung des Interviews war. Wir fühlten uns überhaupt nicht repräsentiert. Wenn eine Tageszeitung auf diese Meldung aufspringt und kolportiert, dann ist es einfach sehr schade: weil es zu kurz ist, weil es auch falsch ist, weil es einen ganz falschen Zungenschlag hat. Mich freut, dass manche Leser das auch überprüfen, das ist an den Kommentaren abzulesen. Ich finde es nur schade für diejenigen, die keine Cross-Checks machen und vielleicht nicht das Original Interview gelesen haben.

Die Berichterstattung war intensiv, denn die Entwicklung ist gerade für den Berliner Zeitungsmarkt relativ spektakulär. Wir Journalisten müssen natürlich verdichten – auch in den Überschriften. Die "Neue Züricher Zeitung" hat ihren Text betitelt: "Hast du eine Zeitung, bist du jemand?" Identifizieren Sie sich damit? Silke Friedrich: Nein, gar nicht. Ich würde dem auch widersprechen. Holger Friedrich: Der schwierigste Entscheidungspunkt bei der ganzen Geschichte war, dass wir uns damit als Familie oder als Person exponieren, was wir per se nicht mögen. Insofern also ganz klar Nein.

Und der Berliner "Tagesspiegel" überschrieb seine Geschichte mit: "Engagement ohne Erfahrung". Silke Friedrich: Besser als "Erfahrung ohne Engagement" … Holger Friedrich: … oder "Mit Erfahrung, mit Engagement und ohne Ergebnis". Die "taz" schrieb: "Idealismus oder Profit". Geht es Ihnen um Idealismus oder Profit? Holger Friedrich: Beides. Aber ich hätte noch eine vierte Variante: "Zonengabis Rache". Alfred Neven Dumont, der verstorbene Verleger, der die "Berliner Zeitung" gekauft hatte, wurde mal zitiert mit den Worten: "Wir sind keine Heuschrecke, wir gehen nicht mehr weg". Nun sind sie doch weg. Wie lange bleiben Sie? Silke Friedrich: Unser Engagement ist auf Langfristigkeit ausgerichtet. Wir machen keinen Sprint, sondern wir sind wie ein schönes Stahlboot, ein schöner Verdränger, der aus dem Wasser gleitet. Das ist unser Ziel und unser Bild. Holger Friedrich: Wir sind daran interessiert, eine Institution für Berlin so aufzustellen, dass sie auch im 21. Jahrhundert ihre Bedeutung hat, so wie sie es im 20. Jahrhundert hatte. Vielen Dank für das Gespräch.



Daniel Bouhs führte das Interview für das "Medienmagazin“ von Radioeins und Inforadio. Der Text ist eine gekürzte und überarbeitete Version. Das Originalinterview können Sie mit Klick auf das Audiosymbol oben im Bild nachhören.