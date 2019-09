Bild: Julia Vismann/rbb

Entrepreneurs for Future - "Zwischen Panik und krassem Tatendrang"

19.09.19 | 10:45 Uhr

Bevor die Bundesregierung am Freitag über die Klimapolitik beraten wird, formieren sich zum Klimastreik neue Bündnisse. Über 3.000 Wirtschaftsunternehmen vereinten sich zu den Entrepreneurs for Future und unterstützen die Fridays-for-Future-Bewegung. Von Julia Vismann

Am Eingang des Künstlerbedarfs Modulor am Moritzplatz wird kommenden Freitag ein Plakat hängen: "Heute geschlossen wegen morgen!" An diesem Tag wird der Laden im Aufbauhaus nicht seine Türen für Kunden öffnen und verzichtet damit auf einen Umsatz von etwa 50.000 Euro, nach eigenen Angaben. "Das ist die größte Aufgabe der Menschheit – und die ist nicht mit so kleinen Maßnahmen geklärt", sagt Modulor-Gründer Christoph Struhk. Trotzdem werde Struhk auf Umsätze verzichten und zusammen mit seinen Mitarbeitern am Klimastreik teilnehmen.

Modulor-Gründer Christoph Struhk | Bild: Julia Vismann

Wenn die Politiker erklärten, man könne die Wirtschaft nicht belasten, sei das Schwachsinn, sagt Struhk: "Sogar kleine Popelunternehmen mit 180 Leuten sind bereit, auf Geld zu verzichten. Dann können die großen Unternehmen doch auch mal auf Gewinne verzichten. Darauf läuft es doch hinaus."

Es reiche auch nicht aus 40 Milliarden Euro für den Klimaschutz heraushauen, wie es die Bundesregierung plant. Notwendig sei eine Transformation der Gesellschaft durch faire Richtlinien für die Wirtschaft, sagt der Modulor-Gründer. Struhk gehört zu den über 3.000 deutschen Unternehmen, die sich den Entrepreneurs for Future angeschlossen haben, um sich für mehr Klimaschutz einzusetzen.

Nicht nur Ökounternehmen beteiligen sich am Klimastreik

Neben nachhaltigen kleinen Firmen wie Soulbottle oder der grünen Suchmaschine Ecosia, die Bäume pflanzt, sind auch Großunternehmen wie das Recycling-Unternehmen Remondis mit 30.000 Mitarbeitern oder das Wasserunternehmen Veolia mit 12.000 Mitarbeitern dabei. Und nicht nur grüne Ökounternehmen gehören zu den Entrepreneurs for Future, sondern auch Unternehmen wie FlixBus oder die Vergleichsplattform idealo. Deren Gründer und Geschäftsführer Albrecht von Sonntag will am Freitag mit über 1.000 Mitarbeitern am Klimastreik teilnehmen. Darüber hinaus wird die Internetseite für vier Stunden aus dem Netz genommen. Da sei dann ein Störer zu sehen, auf dem steht: "Wir sind geschlossen beim Klimastreik", erklärt von Sonntag.

Waldemar Zeiler vom Kondomhersteller Einhorn (links) | Bild: Julia Vismann

Damit Konsumenten ihr Verhalten ändern, brauche es mehr Transparenz. "Es wird immer gesagt, der Konsument muss an der Kasse entscheiden, ob die Welt jetzt kaputtgehen soll oder nicht. Aber er weiß ja gar nichts. Diese Transparenz muss erstmal hereinkommen", sagt der Idealo-Gründer. Deswegen wünscht er sich von der Politik klare Leitlinien sowohl für die Bürger als auch für die Wirtschaft: "Viele würden aktiv werden, aber sagen, wenn ich das mache, dann würde mich die Konkurrenz von links überholen."

Provite ohne Wachstumsziele

Wenn Waldemar Zeiler vom Kondomhersteller Einhorn an die Zukunft denke, wechsle sein Gefühl zwischen Panik und krassem Tatendrang. Angesichts der schmelzenden Gletscher und brennenden Wälder sei es für Unternehmer höchste Zeit sich am Klimastreik zu beteiligen. "Als Gründer hast Du das ständig. Du bist immer kurz vorm Bankrott und musst ständig Gas geben, obwohl du weißt, dass du gar keine Ressourcen mehr hast", sagt Zeiler. Deshalb sei Entrepreneurs for Future kein blöder Ansatz, weil genau das könnten Unternehmer. "Sie können, obwohl alles schon verloren scheint, immer nochmal richtig Gas geben und das machen wir." So setze sein Unternehmen nicht auf das von der Wirtschaft beschworene ewige Wachstum: "Wir haben keine Wachstumsziele bei Einhorn, trotzdem geht es uns gut und trotzdem sind wir profitabel. Das muss man überdenken, das ist Teil der Revolution, in der Arbeits- und Unternehmens Welt, und das ist gerade eine gute Zeit dafür!" So sei allen klar, dass die Wirtschaft nicht weiter auf Wachstum setzen könne. Vor allem innovative Start-ups aus Berlin hätten deshalb eine wichtige Vorreiterrolle.

Unternehmer und Schüler gemeinsam gegen den Klimawandel

Die Entrepreneurs for Future unterstützen am Freitag die Schüler von Fridays For Future. Die Entrepreneurs 4 Future demonstrieren bereits ab 11 Uhr am Wirtschaftsministerium und schließen sich dann ab 12Uhr dem Klimastreik am Brandenburger Tor an. Da die meisten Schüler noch keinen Führerschein haben, wird der Truck von den Entrepreneurs gefahren. Außerdem wollen sie mit einem eigenen großen Truck zur Demo kommen - ein Dilemma, auf einer Klimademo mit einem Diesel-Lkw aufzutauchen. Die Entrepreneurs denken darüber nach, stattdessen mit einem Elektroauto einen Anhänger zu ziehen oder auf Lastenräder umzusteigen. Beim Klimastreik sind die Entrepreneurs for Future durch ihren Businesslook im eigenen Block zu erkennen. Allerdings waren sie sich beim Vorbereitungstreffen nicht einig, ob ein Anzug repräsentativ für hippe Berliner Start-ups ist.

Sendung: radioeins, 20.09.2019, 13.00 Uhr