Bild: dpa/Arno Burgi

rbb exklusiv | Unnötige Verschwendung - Supermärkte schmeißen mehr Lebensmittel weg, als sie spenden

16.09.19 | 16:44 Uhr

Obst, Gemüse, Brot und Milch: Jeden Tag schmeißen Supermärkte in Berlin und Brandenburg tonnenweise Lebensmittel weg, die noch voll verzehrfähig sind. rbb-Recherchen zeigen: Nur wenige Supermarkt-Ketten wollen das radikal ändern - andere bremsen. Von Robin Avram



Lebensmittel, die auf dem Müll landen. Das wollen die neun größten Supermarkt-Ketten in Berlin und Brandenburg allesamt verhindern – behaupten sie jedenfalls auf Anfrage des rbb. Man arbeite "seit vielen Jahren daran, Lebensmittelverluste (...) zu vermeiden" lässt Lidl wissen. Das sei "ein wichtiges Anliegen", schreibt Edeka. Für Penny ist es gar "von hoher strategischer Relevanz". Die Realität sieht nach Recherchen von rbb|24 und dem rbb-Verbrauchermagazin Supermarkt anders aus: Zwar spenden die Berliner Supermarkt-Filialen den Tafeln jeden Monat 600 Tonnen Lebensmittel. Doch doppelt so viel, also rund 1.200 Tonnen Lebensmittel landen nicht bei den Tafeln - das ergibt sich aus bundesweiten Zahlen des Thünen-Instituts, die der rbb auf Berlin und Brandenburg heruntergebrochen hat. Das sind pro Verkaufstag rund 16 Lkw-Ladungen voll Brot, Brötchen, Obst, Gemüse, Fleisch und Molkereiprodukte - allein in Berlin. Zwar gibt es neben den Tafeln in Berlin noch Initiativen wie foodsharing und SirPlus, die abgelaufene Supermarkt-Lebensmittel weiterverwerten - doch sie können auch nur einen kleineren Teil dieser Lkw-Ladungen voll Lebensmittel retten. So viele Tonnen aussortierte Lebensmittel spenden Berliner Supermärkte der Tafel - und so viel laut unserer Schätzung nicht

Die Menge der gespendeten Lebensmittel von 600 Tonnen im Monat nannte die Berliner Tafel auf Anfrage. Die Menge der nicht an die Tafel abgegebenen Lebensmittel von 1.200 Tonnen im Monat haben wir geschätzt, indem wir die bundesweite ermittelten Zahlen für weggeworfene Lebensmittel im Handel auf Berlin und Brandenburg heruntergebrochen haben. Diese Zahl hat das Thünen-Institut im Jahr 2019 in seiner Studie "Lebensmittelabfälle in Deutschland 2019" publiziert. Auftraggeber war das Bundeslandwirtschaftsministerium. Bild: rbb24

Tafel-Gründerin plädiert für Spendenpflicht für Supermärkte

Die Gründerin der Berliner Tafel, Sabine Werth, bestätigt auf rbb-Anfrage, dass die Tafeln nur rund ein Drittel der aussortierten Lebensmittel retten können. Das liege nicht an den Tafeln - die könnten mehr Lebensmittel sehr gut gebrauchen, um noch mehr Bedürftigen helfen zu können. Daher plädiert Werth für eine gesetzlich verankerte Spendenpflicht für Supermärkte. "Die Firmen müssen gezwungen werden, ihre Überschüsse an uns abzugeben", fordert Werth. Frankreich hatte so ein Gesetz im Jahr 2016 für Supermärkte ab einer bestimmten Größe eingeführt. Die Bundesregierung scheut bislang noch davor zurück.



Conny kocht seit 15 Jahren mit Lebensmitteln aus dem Müll

Wieviel Obst, Gemüse, Fleisch- und Milchprodukte in den Mülltonnen von Berliner Supermärkten landen, weiß Conny so gut wie kaum jemand anderes. Die Hartz-IV-Empfängerin geht seit 15 Jahren im Berliner Norden zwei- bis dreimal in der Woche containern, holt also weggeworfene Lebensmittel aus Supermarkt-Mülltonnen. Nicht, um die Welt zu verbessern. Sondern weil sie "in die Armut hineingeboren wurde", wie sie sagt. Kochen mit Lebensmitteln aus dem Müll ist nicht jedermanns Sache. Conny tut es schon fast ihr halbes Leben. In dieser ganzen Zeit habe sie sich nur einmal den Magen verdorben. "Es ist im Prinzip alles noch essbar. Nur für den Verbraucher ist es nicht mehr gut genug", so Connys Credo. Fündig werde sie fast bei allen großen Ketten, sagt sie. In dieser milden Septembernacht findet sie in einer Aldi-Mülltonne: mehrere Packungen Bockwürste, Möhren, Sellerie, Tomaten, Paprika, Zucchini und Blumenkohl. Typischer Fund: Ein Gebinde mit Weintrauben, bei denen nur ein paar verschimmelt sind. "Der Rest ist noch einwandfrei essbar", so Conny.

Das findet Conny beim Containern in der Mülltonne eines Aldi-Marktes



Schnittblumen, sehr viele Würste - und auch viel Obst und Gemüse. Für Conny ist dieser Fund in einer Aldi-Mülltonne ein "Jackpot". Bild: Privat

Acht von zehn Lebensmitteln aus dem Müll laut Laborbefund bedenkenlos verzehrbar

Doch ist all das wirklich noch verzehrfähig? Der rbb hat zehn der von Conny geretteten Lebensmittel von staatlich geprüften Lebensmittelchemikern testen lassen. Auf Aussehen, Geruch, Konsistenz und Geschmack. Ergebnis: Acht der zehn Lebensmittel waren laut Lebensmittelchemikerin Monika Dust vom Laborverbund mylab noch völlig in Ordnung und können bedenkenlos gegessen werden. "Ich finde es persönlich sehr schade, dass solche Lebensmittel im Müll landen, und hätte mir aus diesen acht Lebensmitteln gerne nochmal ein Abendessen gekocht", sagt Dust dem rbb. Warum schmeißt ein Aldi-Markt so vieles weg, was noch bedenkenlos gegessen werden kann - anstatt es der Tafel zu spenden? Auf Anfrage schreibt der Discounter-Riese: "Grundsätzlich entscheiden die lokalen Tafeln eigenständig darüber, welche Lebensmittel sie mitnehmen und welche nicht. Alle Lebensmittel, die nicht an die Tafeln gespendet werden, müssen von uns entsorgt werden."

Eine sensorische Analyse im Auftrag des rbb ergibt: Acht von zehn weggeworfenen Lebensmitteln waren noch voll verzehrfähig | Bild: rbb

Gründe für die Verschwendung

Grundsätzlich nehmen die Tafeln alles Verwertbare mit, was ihnen angeboten wird, entgegnet die Hilfsorganisation. Unnötige Verschwendung habe oft andere Gründe: - schätzungsweise rund 150 von rund 1.000 Berliner Supermärkten arbeiten gar nicht mit den Tafeln zusammen - Produkte, die das Mindesthalbarkeitsdatum überschritten haben, landen meist im Müll - obwohl sie oft noch tagelang genießbar wären. - auch unnötig viele kühlpflichtige Produkte landeten oft im Müll - weil viele Supermärkte in ihren Lagerräumen nicht ausreichend Kühlmöglichkeiten für aussortierte Lebensmittel bereit halten würden.

Als einer der Vorreiter beim Kampf gegen Lebensmittelverschwendung sieht sich der Discounter Penny. Für sein Engagement gewann Penny in diesem Jahr den "Zu gut für Tonne"-Preis des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Der Konzern betont, dass sowohl Penny als auch der Mutterkonzern Rewe kühlpflichtige Ware an die Tafeln geben. Penny-Pressesprecher Andreas Krämer macht strenge Gesetze mitverantwortlich dafür, dass vieles im Müll lande. "Wir haben in Deutschland sehr strenge juristische Vorgaben, die darauf abzielen, dass ein Produkt, wenn wir es an die Tafeln abgeben, einwandfrei sein muss." Penny sieht hier den Gesetzgeber gefordert, Vorschriften zu lockern.



Bundesregierung will Lebensmittelmüll halbieren - doch machen die Ketten auch mit?

Tatsächlich sind andere Länder viel weiter, was den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung betrifft. In England beispielsweise haben sich fast alle Supermärkt-Ketten schon 2015 dazu verpflichtet, ihren Lebensmittelmüll drastisch zu reduzieren. Zuvor hatte die britische Regierung mit einem Gesetz gedroht. Doch immerhin: Nun will die Bundesregierung Englands Beispiel folgen. Im Februar 2019 beschloss das Kabinett, dass die Lebensmittelverschwendung bis zum Jahr 2030 um die Hälfte reduziert werden soll. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) setzt dabei auf freiwillige Vereinbarungen mit den Handelsketten nach englischem Vorbild - doch mit einem Gesetz droht sie bislang nicht.



Metro, Real und Penny im rbb-Vergleich vorne - Edeka und Netto hinten

Doch werden die Handelsketten wirklich mitziehen? Um für Verbraucher Transparenz darüber zu schaffen, welche Handelskette wie engagiert ist beim Thema Lebensmittelverschwendung, hat der rbb den neun größten Supermarkt-Ketten einen umfangreichen Fragebogen geschickt. Aus den Antworten haben wir ein Ranking erstellt.

Das Ergebnis: Metro, Real, Penny und Lidl zeigen sich am engagiertesten. Kaufland, Rewe und Aldi bilden das Mittelfeld. Edeka und Netto ließen viele Fragen unbeantwortet und landen deshalb am Schluss.



| Bild: rbb|24

| Bild: rbb|24

Folgende drei Kriterien haben wir für unser Ranking berücksichtigt:

1. Kooperationsquote mit Tafel Bei vier der befragten Unternehmen kooperieren fast alle Filialen mit der Tafel, das belohnen wir mit zwei Brötchen. Bei Aldi und Penny nannten die Tafeln niedrigere Kooperationsquoten als die Unternehmen selbst - wir haben hier eine Spanne verwendet. Die beiden Discounter und Kaufland erhalten ein Brötchen. Am niedrigsten ist die Kooperationsquote bei Edeka: Nur jeder zweite Edeka-Markt kooperiert nach Unternehmensangaben mit der Tafel. Auf Anfrage schreibt Edeka, man arbeite auch mit anderen Hilfsorganisationen wie der Arche und lokalen Teeküchen zusammen. Netto nannte keine Zahl, auch die Tafel konnte für Netto keine Kooperationsquote nennen. Edeka erhält einen Punkt und Netto keinen Punkt.

2. Exaktere Erfassung der Verschwendung Transparenz darüber, welches Unternehmen wieviel Lebensmittel pro Supermarkt weggwift, konnten wir nicht herstellen. Eine Auskunft darüber verweigerten ausnahmslos alle Ketten, dies falle unter das Betriebsgeheimnis, schrieben manche. Wir fragten deshalb auch danach, ob die Unternehmen ihre aussortierte Ware künftig so erfassen wollen, wie die Bundesregierung das erwartet. Denn es genügt künftig nicht mehr, so wie bisher nur den Geldwert der aussortierten Lebensmittel zu berechnen. Erfasst werden müsse auch das Gewicht.

Sechs Unternehmen arbeiten daran, ihre Messmethodik umzustellen, das belohnen wir mit zwei Brötchen. Real, Edeka und Netto ließen die Frage unbeantwortet, daher kein Brötchen. Rewe schreibt sogar, entsprechende Daten könnten gar nicht erhoben werden, da die Mehrzahl der REWE-Märkte von selbstständigen Kaufleuten individuell und eigenständig betrieben werde.

3. Reduktionsziel der Bundesregierung Zu dem Ziel der Bundesregierung, den Lebensmittelmüll bis 2030 zu halbieren, bekannten sich auf Anfrage nur Metro, Real und Penny. Sie erhalten dafür zwei Brötchen. Lidl will bis 2025 30 Prozent des Abfalls vermeiden und erhält dafür ein Brötchen. Rewe, Edeka, Aldi, Kaufland und Netto nannten auf Anfrage keine konkreten Reduktionsziele - erhielten deshalb auch keine Punkte.

Fazit der rbb-Recherchen

Auch wenn Supermärkte immer ausgefeiltere Systeme entwickeln, um die Nachfrage der Kunden zu prognostizieren - immer noch landen unnötig viele Lebensmittel in Supermarkt-Mülltonnen. Jeder siebte Berliner Supermarkt spendet gar keine aussortierte Ware an die Tafel. Und auch die, die spenden, spenden längst nicht alles. Vor allem viele Molkerei- und Fleischprodukte landen laut Tafel unnötig oft auf dem Müll. Wieviel Luft nach oben ist beim Kampf gegen Lebensmittelverschwendung, zeigen die Vorreiter Penny, Metro und Real - sie bekennen sich auf rbb-Anfrage hin öffentlich zum Ziel der Bundesregierung, ihre Verschwendungsrate bis 2030 zu halbieren. Doch die Mehrzahl der Handels-Unternehmen lässt offen, ob sie sich wirklich an harten, überprüfbaren Reduktionszielen messen lassen wollen. Deshalb sind die vielen voll verzehrfähigen Lebensmittel, die Conny in Supermarkt-Mülltonnen findet, kein Einzelfall - sondern bittere Alltags-Realität in Berlin und Brandenburg.