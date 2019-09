dpa/Britta Pedersen Audio: Inforadio | 24.09.2019 | Thorsten Gabriel | Bild: dpa/Britta Pedersen

Wohnungspolitik - Wie aus dem Mietendeckel ein Risiko für Mieter werden kann

24.09.19 | 06:09 Uhr

Mietendeckel statt Mietspiegel – die rot-rot-grüne Koalition will den Systemwechsel auf dem Berliner Wohnungsmarkt, zumindest für fünf Jahre. Doch genau dieser Wechsel auf Zeit birgt für Mieterinnen und Mieter auch deutliche Risiken. Von Thorsten Gabriel

Wer zurzeit herausfinden will, ob die eigene Wohnungsmiete angemessen oder zu hoch ist, kann dies leicht herausfinden. Ein Blick in den gerade erst im Mai erschienenen Berliner Mietspiegel genügt. Sortiert nach Baujahr, Wohnlage und Ausstattungsmerkmalen, ist dort aufgelistet, wie hoch die jeweilige "ortsübliche Vergleichsmiete" ausfällt. Im Durchschnitt für Gesamt-Berlin liegt sie derzeit bei 6,72 Euro. Das klingt nicht nach Wuchermiete, ist aber zum einen eben nur ein Durchschnittswert, zum anderen eine statistische Größe, die längst nicht alle Wohnungsmieten in Berlin berücksichtigt.

Mietspiegel ade

Aber: Weil Mieter- und Vermieterverbände alle zwei Jahre hart um die Zahlen ringen und zuletzt auch wieder alle beteiligten Verbände den Mietspiegel als "qualifiziert" anerkannten, kommt ihm einiges Gewicht zu. Bei Mietstreitigkeiten, die vor Gericht landen, wird er in den meisten Fällen als Maß aller Dinge angesehen. Für Schlagzeilen sorgen meist die Ausnahmefälle, in denen Richter den Mietspiegel nicht anerkennen und stattdessen die ortsübliche Vergleichsmiete über Sachverständigengutachten ermitteln lassen – ein Verfahren, von dem in der Regel Vermieter profitieren und selten die Mieter.



"Der Mietspiegel ist seit über 30 Jahren ein sehr wichtiges Instrument zum Erhalt des sozialen Mietenfriedens", betonte noch im Mai auch Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke), als sie die jüngste Ausgabe des Mietspiegels präsentierte. Doch schon vier Wochen später packte die Senatorin die Eckpunkte zum Mietendeckel auf den Tisch und versetzte damit den gerade noch hochgelobten Mietspiegel in den einstweiligen Ruhestand.

Wie geht es nach dem Mietendeckel weiter?

Statt der ortsüblichen Vergleichsmiete als Orientierungspunkt, soll der Wohnungsmarkt einfach für fünf Jahre eingefroren werden. Von einer "Atempause" für Mieterinnen und Mietern sprechen die Mietenfachleute der rot-rot-grünen Koalition. Eine verlockende Aussicht für viele gebeutelte Wohnungsmieter, die sich mit der Sorge herumtragen, ob sie auch morgen noch ihre Miete werden zahlen können.



Doch es ist eine Entscheidung, die auch ein bislang schwer kalkulierbares Risiko birgt. Dieses Risiko müssten am Ende vor allem die tragen, die mit dem Deckel eigentlich geschützt werden sollen: die Mieter. Um eine Antwort auf die Frage, wie es eigentlich nach der Zeit des Mietendeckels weitergeht, macht die Politik bislang einen großen Bogen, denn ganz gleich, ob die Mieten nun fünf Jahre oder möglicherweise sogar zehn Jahre gedeckelt werden oder ob Gerichte das Gesetz schon nach zwei oder drei Jahren kippen: Ein einfacher Wechsel zurück ins Mietspiegel-System ist rechtlich nicht möglich.

Neuer Mietspiegel kaum vor 2030

"Es wäre zwar sehr wünschenswert, wenn man unmittelbar danach einen neuen Mietspiegel hätte und damit zur Transparenz zurückkäme", sagt die Geschäftsführerin des Verbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW), Susanne Klabe. "Aber ein Mietspiegel soll den unbeeinflussten Markt abbilden, und wenn wir hier fünf Jahre Mietendeckel hatten, dann heißt das: Fünf Jahre hat kein unbeeinflusster Markt stattgefunden."



Und das heißt auch, dass es einen neuen, rechtssicheren Mietspiegel kaum vor 2030 geben dürfte. Auch der Senat bestätigt diesen Befund auf Anfrage: "In einem Mietspiegel darf Wohnraum nicht berücksichtigt werden, bei dem die Miethöhe unter anderem durch Gesetz (wie beim Mietendeckel) festgelegt worden ist (§ 558, Abs. 2 BGB)", teilt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen rbb|24 auf Anfrage mit. "Daher dürfen Mieten nur dann in einen neuen Mietspiegel einbezogen werden, wenn nach Wegfall der Preisbindung durch den Mietendeckel ein neuer Mietvertag geschlossen wurde oder eine Mietänderung stattgefunden hat.“

In fünf Jahren dann: Vergleichsmieten statt Mietspiegel

Mit anderen Worten: Mit der Arbeit an einem neuen Mietspiegel könnte erst begonnen werden, wenn der Mietendeckel aufgehoben wurde. Von den fünf Jahre lang per Gesetz niedrig gehaltenen Mieten dürfte keine einzige dämpfend in den Mietspiegel einfließen, oder erst nachdem sie das erste Mal wieder erhöht wurde. Gleichzeitig werden Vermieter in dieser Zeit bei Mieterhöhungen freiere Hand haben als dies derzeit mit geltendem Mietspiegel der Fall ist. Zwar müsste weiterhin die Kappungsgrenze von maximal 15 Prozent Mieterhöhung in drei Jahren eingehalten werden und auch die Mietpreisbremse wäre zu beachten. Um aber eine Mieterhöhung gegenüber Mieterinnen und Mietern zu begründen, wären sie nicht durch einen relativ detailliert gefassten Rahmen wie beim Mietspiegel beschränkt. "Falls kein gültiger Mietspiegel existiert, kommen unter anderem Vergleichswohnungen oder Gutachten in Betracht", bestätigt die Senatsverwaltung. Konkret sieht das Mietrecht hier - neben den möglichen Sachverständigengutachten - vor, dass es genügt, die Mieten von drei vergleichbaren Wohnungen als Begründung heranzuziehen.

Mieterverein: "Problem" ist "momentan nicht Thema"

Fragt man beim Berliner Mieterverein nach diesem Risiko für Mieter, bekommt man Erstaunliches zu hören. Einerseits räumt die stellvertretende Geschäftsführerin Wibke Werner ein: "Es ist in der Tat problematisch, weil es einen Mietspiegel jetzt erstmal nicht mehr geben wird." Andererseits will man beim Mieterverein über dieses Problem offenkundig nicht so gern reden. Das sei "momentan nicht Thema", sagt Werner und erklärt zur Begründung, jetzt müsse erstmal der Mietendeckel auf die Beine gebracht werden. "Wenn ich jetzt schon über die negativen Konsequenzen nachdenke, würde ich dieses Instrument Mietendeckel natürlich von vornherein ganz schön schwächen." Negative Folgen für Mieter einfach ausblenden, weil sie die kurzfristen Pläne stören? Ein bemerkenswerter Ansatz. Überhaupt zeichnet die stellvertretende Mietervereins-Geschäftsführerin ein geradezu harmonisches Bild vom Verhältnis zwischen Mietern und Vermietern in der Zeit nach dem Mietendeckel. Sie sagt: "Vielleicht wird es dann zunehmend auch einvernehmliche Mieterhöhungen geben." Also, dass man sich mit dem Mieter an einen Tisch setze und sage: Okay, worauf können wir uns denn einigen?

"Welcher Vermieter hat Interesse Mieter aus der Wohnung zu ziehen?"

Auch beim Mieterverein wird auf Kappungsgrenze und Mietpreisbremse als weiterhin bestehende Rahmen verwiesen. Dass allerdings gerade die Mietpreisbremse nicht nur in den Augen des Mietervereins bislang kaum Wirkung gezeigt hat und auch die Kappungsgrenze ein weit gefasster Rahmen ist, der gerade einkommensschwachen Mietern wenig Schutz bietet, passt da allerdings nicht so recht ins Bild. Trotzdem geht Wiebke Werner sogar noch einen Schritt weiter und stellt – als sei dies ein völlig abwegiges Szenario – die Frage: "Welcher Vermieter hat Interesse, Mieter dann mit einem Schlag mit völlig überzogenen Erhöhungen aus der Wohnung zu ziehen? Vermieter sind ja auch abhängig davon, dass die Wohnungen bewohnt sind."



Vermieter, die sich mit ihren Mietern gut stellen müssen, damit ihre Wohnungen nicht leer stehen – das gab es in Berlin lange nicht mehr. Und es wäre auch nur möglich, wenn sich der Wohnungsmarkt in den nächsten Jahren deutlich entspannen würde. Darauf deutet im Augenblick allerdings nichts hin – im Gegenteil. Die Prognosen für den Neubau weisen eher eine Versorgungslücke auf dem Wohnungsmarkt aus, die bis 2030 kaum noch geschlossen werden kann. Nach fünf Jahren "Atempause" durch einen Mietendeckel, könnten für Mieterinnen und Mieter danach erstmal unsichere Jahre anbrechen.

