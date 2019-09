Aus Kreuzberg und Neukölln kam ein kategorisches Nein: Das Karstadt am Hermannplatz soll nicht zu einem Shoppingtempel im 20er-Jahre-Stil umgebaut werden. Nun schaltet sich der Regierende Bürgermeister in die Debatte ein. Und poltert ein bisschen.

Berlins Regierender Bürgemeister Michael Müller (SPD) hat das Veto von Friedrichshain-Kreuzberg beim Karstadt-Neubauprojekt am Hermannplatz kritisiert. Eine pauschale Absage an einen Investor sei nicht akzeptabel, sagte Müller am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Die Politik müsse Gespräche mit Investoren führen.



Müller stellte aber auch klar, dass sich Bauvorhaben in den Kiez einfügen und dass die Bürger einbezogen werden müssten.



Der Senat hat allerdings grundsätzlich die Möglichkeit, die Projektplanung an sich zu ziehen, wenn der Bezirk bei seinem Nein bleibt.