Waldorf Brandenburg Samstag, 07.09.2019 | 09:12 Uhr

Ach was bin ich froh, daß ich nicht in Berlin wohne und deren Probleme nicht habe. Dieser zunehmend aggressiver geführte Streit um Quadratmeter würde mir massiv auf die Ketten gehen. Raum und Ruhe sind dort offensichtlich unbezahlbare Luxusgüter geworden. Da lob ich mir mein 3300-m²-Gehöft. Da kann ich so viele Autos parken, wie ich will und noch Stellplätze an die Mieter vermieten. Und wenn ich das Fenster meines Arbeitszimmers in meiner 100-m²-Wohnung, die ich als Single bewohne, öffne, habe ich die idyllischste Aussicht und eine himmlische Ruhe.



Und wenn ich mich mal wohlig gruseln will, lese ich, was der RBB über Berlin schreibt.