Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Berliner und Brandenburger Beschäftigten der Postbank-Filialen ab Montag zu Warnstreiks aufgerufen. Damit setzen die Arbeitnehmer der Bank in und um die Hauptstadt die Arbeitskampf-Aktionen fort, die in den vergangenen Tagen bereits bundesweit in vielen anderen Filialen des Unternehmens gestartet sind.



So hatten zu Beginn der Woche etwa Postbank-Beschäftigte in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ganztägig die Arbeit niedergelegt. Hintergrund der bundesweiten Arbeitskampfmaßnahmen sind die gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern bei der Postbank-Konzernmutter Deutsche Bank.