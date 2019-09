dpa/Andreas Franke Audio: Inforadio | 26.09.2019 | Sebastian Schiller | Bild: dpa/Andreas Franke

Reportage | Kohleausstieg - Leben an der Lausitzer Tagebaukante

Am Donnerstag berät der Bundestag über Strukturhilfen für die Kohleregionen. Denn mit der Kohleförderung in der Lausitz soll bis spätestens 2038 Schluss sein. In der Bevölkerung wird derweil der Ton schärfer und die Unsicherheit bleibt. Von Sebastian Schiller

Mitte September auf dem Altmarkt in Cottbus: Dieser warme Donnerstagabend wird vielen noch lange im Gedächtnis bleiben. "Wir müssen reden", heißt eine Live-Sendung im rbb-Fernsehen. Die Kohlearbeiter lassen ihre Trillerpfeifen schrillen. Selten hat sich ihr Protest so laut und wütend entladen wie bei der Frage nach dem schnellen Kohleausstieg.

"Es ist wichtig, in die Zukunft zu schauen"

Mitten drin steht Rebecca Schwarzbach mit ihrem Pappschild "Proschim retten. Jetzt!". Proschim ist das letzte Dorf in der Lausitz, das weggebaggert werden könnte. Für die 340 Einwohner ist noch immer nicht klar, ob sie ihre Heimat verlieren oder nicht. Ein zeitiger Kohleausstieg könnte das Dorf retten. Und er sei machbar, "wenn die Bundesregierung endlich die erneuerbaren Energie unterstützt, statt die Kohle und die Atomkraft zu subventionieren", sagt Schwarzbach. Sie engagiert sich im Umweltverein Grüne Liga und ist an diesem Abend eine der wenigen Befürworter des schnellen Ausstiegs. "Es ist wichtig, mal in die Zukunft zu schauen und nicht am ewig gestrigen festzuhalten. Es ist wichtig, endlich Entscheidungen bezüglich Proschim zu treffen, und die Leute nicht im Ungewissen zu lassen."

Unter dem Dörfchen Proschim liegen 200 Millionen Tonnen Braunkohle

Wird Proschim abgebaggert?

Proschim liegt gut 40 Autominuten von Cottbus entfernt. Auf dem Weg über die Schnellstraße sieht man schon die Spitzen von Stahlkolossen über die aufgeschütteten Ränder der Grube und die Baumwipfel hinwegragen. In Proschim ist manchmal der Braunkohlebagger zu hören. Heute aber pfeift der Wind durch die vielen kleinen Häuser. Spätestens im nächsten Jahr soll entschieden werden, ob das Dorf abgebaggert wird. Rainer Waßermann sitzt auf einer Hollywoodschaukel in seinem Garten, schaut auf gestutzte Sträucher, grünen Rasen, Felder und Wald. Auf der anderen Seite seines Hauses, nicht einmal einen Kilometer entfernt, fressen sich die riesigen Schaufeln des Baggers langsam heran. "Wir haben 1997 gebaut – nicht in der Hoffnung wieder weg zu müssen. Aber man kann sicher mit allem leben – mit einem Wegzug und dem Hierbleiben." Das Problem sei das "Nichtwissen" ob und wann.





Proteste am Kraftwerk Jänschwalde

Im Dorf gehen die Meinungen auseinander

In dem Tagebau, der jetzt das Dorf bedroht, hat er bis in die 90er-Jahre als Bergmann gearbeitet. Kurz nach der Wende verloren 70.000 bis 80.000 Kohlekumpel in der Lausitz ihre Jobs, teilweise innerhalb weniger Wochen. Es gab mehrere große Entlassungswellen, eine der letzten hat ihn erwischt. Heute ist er in einer Tochterfirma des Energieunternehmens LEAG beschäftigt. Einer seiner Söhne arbeitet ebenfalls in der Kohle, der andere studiert mittlerweile. Bei den Waßermanns wird leidenschaftlich diskutiert. Im Dorf sei das anders, sagt Waßermann: "Ich würde nicht gerade sagen, dass Freundschaften zerstört wurden. Aber durch diese stark unterschiedliche Meinung für oder gegen die Kohle, gibt es keine Diskussionen mehr. Die reden nicht mehr miteinander. Und das ist schlecht." Für die Proteste der Kohlekumpel hat er Verständnis. Er könne nachvollziehen, dass jemand total sauer sei, wenn er plötzlich "50, 60 Kilometer auf Arbeit fahren müsse, weil etwa der Tagebau Jänschwalde stillgelegt wird."

Kohleausstieg bis 2030 oder bis 2038?

Kurz hinter Proschim beginnt das Lausitzer Seenland, eine Kette künstlich geschaffener Gewässer, ehemalige Tagebaugruben, mit dem Senftenberger See in der Mitte. Heute erinnern nur noch Denkmäler und Hinweisschilder daran, dass hier bis in die 1960er-Jahre Kohle gefördert wurde. Es gibt Badestrände, eine große Wasserrutsche, in Marinas klappern Boote im Wasser. Die kleinen Hotels sind gut gebucht. Anton Kröber studiert in Cottbus und organisiert dort den Ableger von Fridays for Future. Für eine Debatte der rbb-Welle Antenne Brandenburg trifft er auf Marko Bedrich. Bedrich arbeitet beim Bergbaubetreiber LEAG, ist dort Betriebsrat und aktiv in der Kohlegewerkschaft IG BCE. Beide sind Mitte 20 und diskutieren über ihre Zukunft in ihrer Heimat. Ihre Meinungen haben wenig gemeinsam. Kröber ist ganz klar für einen Kohleausstieg bis 2030. "Wir haben keine Zeit mehr und müssen dem Klimawandel entgegenwirken und die Kohle drastisch reduzieren, weil sie ein sehr starker CO2-Emittent ist." Bedrich wiederum fordert den Kohleausstieg bis 2038, "weil wir die Arbeitsplätze in der Region erhalten müssen. Wir brauchen Zeit für den Strukturwandel, wir müssen die Versorgungssicherheit aufrechterhalten." Einen Kohleausstieg bis 2030 festzulegen, ohne Konzept, sei fahrlässig und ginge am Klimaschutz vorbei.

Junge Menschen demonstrieren bei einer Fridays for Future Demo für mehr Klimaschutz

Wie will man die Jugend in der Lausitz halten?

Klimaschutz, Versorgungssicherheit – diese Schlagwörter sind für viele zu abstrakt. Geht es aber um Arbeitsplätze, werden die Debatten oft emotional. Gute Argumente gibt es auf beiden Seiten. 2030 könnten Zweidrittel der Beschäftigten in eine geregelte Rente gehen, sagt Kröber. Für Bedrich ist das kein Argument: "Es geht doch auch darum, neue Arbeitsplätze zu erhalten oder zu schaffen, damit die jungen Leute nicht aus der Lausitz weggehen." Daniel Bartig ist einer dieser jungen Leute. Der Instandsetzungsmechaniker am Kraftwerk Jänschwalde ist gerade 25 geworden. In Döbbrick, einem dörflichen Ortsteil von Cottbus und nahe am Kraftwerk, lebt er mit Eltern und Großeltern auf einem Gehöft. Er hat gute Arbeitsbedingungen und verdient gutes Geld in der Braunkohle. Bartig hofft, dass er bleiben kann. In Döbbrick zeigt sich, was es bedeutet, wenn die jungen Leute wegziehen oder jeden Tag 75 Kilometer oder mehr zur Arbeit und zurück fahren. Zum Beispiel beim Fußball: "Es ist schon schwierig, eine funktionierende Mannschaft zusammen zu halten", sagt Bartig.

Stopp für Kohleabbau am Braunkohlentagebau Jänschwalde

Der Tagebau steht momentan still, weil Betreiber LEAG wichtige Unterlagen nicht fristgerecht eingereicht hat. Noch arbeiten viele Kohlekumpel hier, warten die Maschinen, sorgen dafür, dass ansteigendes Grundwasser die Grube nicht absaufen lässt.

Unabhängig davon wird es auch im Kraftwerk ruhiger: Einer von sechs Blöcken wurde bereits abgeschaltet, ein zweiter folgt. Hier, nördlich von Cottbus, herrschen keine guten Zeiten für Kohlearbeiter. Mit 17 Milliarden Euro will der Bund der Lausitz helfen: Behörden ansiedeln, Forschungszentren, das Cottbuser Krankenhaus zu einem Uniklinikum umbauen. Doch noch hängen in der Lausitz rund 16.000 gut bezahlte Industriearbeitsplätze direkt oder indirekt an der Kohle. Im Tagebau Jänschwalde soll spätestens 2023 Schluss sein mit der Kohleförderung. Ob Proschim einem neuen Tagebau Welzow-Süd II weichen muss, ist weiter unklar. Wann generell Schluss sein wird – dazu gibt es von der Bundesregierung noch keine feste Aussage. Acht Monate sind es mittlerweile seit den Empfehlungen der sogenannten Kohlekommission – und die heißt eigentlich korrekt Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung.

