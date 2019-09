Isi Dienstag, 10.09.2019 | 18:40 Uhr

"Ich kann den Satz, dass „Eigentum verpflichtet“, wirklich nicht mehr hören. "



das glaube ich ihnen gerne- wer wird denn auch schon gerne an seine Verpflichtungen und Verantwortung erinnert,

Aber so oft dieser Satz auch fällt- real sind es bisher doch eher nur Worte, denen nur sehr selten Taten folgen. Meistens auch nur für die, die ihr Eigentum auch selber bewohnen.

Investoren hingegen, sind da eher nicht so betroffen.



Aber vielleicht sollten Mieter auch einfach mal sagen, dass sie den Satz, dass sie ihre Mieten zu zahlen haben, nicht mehr hören können.



Die Grundsteuer gehört zu den Investitionskosten einer vermieteten Immobilien und ist auch von dem Nutznießer der Immobilie, also Eigentümer, zu tragen. Der Mieter hingegen ist zum Zahlen der Miete verpflichtet und die Grundsteuer wie alle anderen Belastungen sollten "nur" in die Kalkulation derselben mit eingehen.