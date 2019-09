Olaf Berlin Dienstag, 17.09.2019 | 10:51 Uhr

Frau Lompscher scheint mir wie ein Geisterfahrer auf der Autobahn zu sein der sich wundert warum so viele Geisterfahrer unterwegs sind. Mit so einem gepfuschtem Mietdendeckel wird Berlin an die Wand mit Ansage gefahren.

Die massive Kritik von allen Seiten ist leider mehr als berechtigt.

Ich hoffe immer noch das Müller aus dem Wachkoma aufwacht und den ganzen Prozess der ja nun in der Sackgasse ist stoppt