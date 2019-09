Siemens reduziert in seiner kriselnden Energiesparte seine bisherigen Stellenabbaupläne - auch in Berlin. Im Schaltwerk in der Hauptstadt ändert sich die Zahl der wegfallenden Stellen von 470 auf 410. Deutschlandweit sollen noch 1.100 statt der ursprünglich angekündigten 1.400 Jobs gestrichen werden, wie ein Unternehmenssprecher am Mittwoch sagte.