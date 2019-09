Leben an der Lausitzer Tagebaukante

Am Donnerstag berät der Bundestag über Strukturhilfen für die Kohleregionen. Denn mit der Kohleförderung in der Lausitz soll bis spätestens 2038 Schluss sein. In der Bevölkerung wird derweil der Ton schärfer und die Unsicherheit bleibt. Von Sebastian Schiller